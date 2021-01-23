佐敦封區｜獲派公仔麵　獨居長者不便煮食零支援　餓半日才獲派飯

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-23 16:57

政府今（23日）凌晨4時突然發公告，將「廟街疫區」局部地區封鎖，區內人士被禁足接受強制檢測。當局向區內已接受檢測的居民派發物資，有油尖旺區議員批評，派發的物資只有公仔麵和通粉等，獨居長者和露宿者不便煮食，有長者早上致電民政署求助，捱餓至下午方有人接聽電話承諾向他們派上膳食，多名區議員直斥政府突然封區令居民手足無措，批評做法擾民，促請當局盡快為居民提供熱食。

有油尖旺區議員批評，派發的物資只有公仔麵和通粉等，獨居長者和露宿者不便煮食，促請當局盡快為居民提供熱食。（梁鵬威攝）

油尖旺區議員李傲然指，有獨居長者欠缺糧食，早上10時開始致電民政署或政府人員求助，至下午2時才有人接聽，一小時後才為他們送上糧食。他表示，不少長者平日依賴封鎖區外的社福機構上門派飯及送物資，惟在封區的48小時間，他們毫無支援，「老人家邊個照顧？」

李傲然又指，政府至今僅表示「希望」僱主不要扣減被困封鎖區內僱員的薪金，卻未有交代賠償方案，凌晨4時才忽然就封區發公告，批評政府做得非常，令市民無所適從、民怨四起，質問當局 「你當市民係咩先？」他要求當局盡快公布賠償方案。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

+ 16 + 16 + 16

另一 名區議員胡穗珊則指，今早收到大量居民求助，有居民擔心無法上班或不想做檢測，已搬到鄰近的賓館暫住，強調區內大部分居民已進行檢測，剩餘少量拒絕做檢測的居民早在封區風聲流出之時已搬走，質疑封區成效。她又指，不少大廈後巷都有露宿者居住，他們難以烹調公仔麵和罐頭等，反問「公仔麵係咪要硬食？」

▼佐敦指明「受限區域」1.23起封鎖▼

+ 5 + 5 + 5

至於區內的商舖，胡形容佐敦一帶是小社區，不少商店及檔口均飼養貓狗，東主及員工無法進入封鎖區餵飼寵物或將牠們帶走，擔心貓狗會餓死，她透露有檔主今早已向當局求助，惟至今仍未有回應，區議員正商討如何把貓糧運進封鎖區，讓街坊協助餵食。

▼1月22日近午夜 工作人員運抵封區物資▼

+ 2 + 2 + 2

▼1月22日晚上 「廟街疫區」內望▼

+ 10 + 10 + 10

▼1月22日，油麻地「廟街疫區」持續爆疫▼