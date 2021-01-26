中大撒粉案｜學生保安衝突4學生領袖被捕　其中3人通宵拘留調查

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-26 10:44

香港中文大學上月發生保安被撒粉案，一名20歲姓曹男子當場被捕，早前被獲准保釋，警方昨（25日）再拘捕3名19至22歲男子，至今仍被拘留調查，包括中大學生會臨政主席區倬僖。據了解被捕4人均為在學學生，大部分是學生領袖，活躍於舍堂，亦有人辦學生報。 本月11日中時份香港中文大學近大學站保安崗位，有約8名身穿黑衣的人士推倒欄杆，一名55歲男保安被潑不明粉末，事後眼部感到不適送往醫院治理。自2019年中文大學及理工大學爆發警民衝突後，本港多間大學的保安規格均有所提升，如在出入口位置增設入閘機或保安崗位，要求進入校園範圍的人士出示相關證件，此類安排不時引起學生與保安之間的磨擦。

▼▼警搜中大宿舍拘3學生情況▼▼

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香港中文大學回覆查詢指，新界南總區重案組於昨天（25日）晚上帶同法庭搜查令進入校園，就1月11日一宗刑事案件進行調查搜證，大學相關部門代表已即時徵詢法律意見，並向警方了解情況，現階段得悉有中大學生被捕。由於案件正在進行調查，校方不會評論個別個案。中大重申，校方絕不容忍校園內發生的違法及暴力事件，並會全力協助警方調查。

中大學生會臨時行政委員會則在facebook回應事件，指事件中至少3名中大學生被捕，其中1人為該會臨時行政委員會主席區倬僖，義務律師團隊正作出跟進；文中亦提及警方搜查善衡、和聲、伍宜孫等書院宿舍，會方對警方有關行動表示遺憾，並譴責校方拒絕處理校園保安問題。

▼▼事發當日中大保安崗位情況▼▼

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中大學生與保安近月關係惡化，不時有磨擦。過去三個月，中大已至少發生3宗學生與保安發生衝突的事件，情況令人憂慮。中大聯書院學生會本月11日就保安問題發表聯合聲明，當中提到保安組人員於1月11日以武力強行拉一名學生上車拘留，質疑保安組人員為何有權在校內「拘捕」、「制服」及「扣留」學生，形容保安組權力「令人匪夷所思」，有侵犯師生人身自由、人身安全之嫌。

聯書院學生會的聲明繼而要求校方澄清現時有何法例、大學規例或保安人員工作守則賦予保安人員拘留權力，並要永校方交代保安組人員的權限。聲明亦提到，去年12月已去信要求校方交代保安人員的職權範圍，以及檢討保安人員監察機制，惟未獲校方回覆。聲明批評，校方的不作為是保安人員及學生屢次發生衝突的最大元兇，並再次提出四大訴求：



一、就保安問題與中大師生進行公開會談；

二、公開交代中大保安人員的具體職權範圍；

三、調查及交代1月11日、去年12月10日及11日等衝突事件中保安有否越權；

四、澄清校方現時就「不合作運動」的處理手法。

中大保安組關注組早前亦發文強烈譴責保安組越權將同學禁錮，同時要求校方必須立即交代保安是否有權「拘捕」學生。（中大保安組關注組圖片）

中大學生與保安衝突不斷

去年12月10日，一名中大學生進入校園時無出示學生證，被多名保安包圍要求查證，學生亦要求保安出示保安證件，雙方因而爭執。學生其後伸手欲查看保安頸上的證件套時，該名保安突然向後跌後，學生當場質疑保安有「插水」之嫌。

▼▼警方於案發翌日在校園搜證▼▼