中大保安被撒粉　段崇智：黑衣人純粹惡意破壞　大學將加強保安

中文大學校園保安近月接連與學生釀衝突，周一（11日）中大保安崗位有欄杆被推倒，以及有保安被灑不明粉末，翌日警方進入校園調查。今日（16日）中大校長段崇智以錄像回應事件。他表示對事件感到非常震驚及不安，斥「個日黑衣人嘅行為係純粹惡意破壞，係威脅校內人士嘅安全，後果可以非常嚴重」。 他強調當日保安人員是保護校內人士安全，對於有員工因履行職務而受襲，感到遺憾及抱歉；並指事件發生後，大學即時作出檢討，安排加強保安的措施。

段崇智於片段開首形容事件為「有人刻意搗亂保安崗位，以不明粉末襲擊大學的保安人員」，並指感到非常震驚及不安。他稱大學本來是追求知識的地方，即使意見不同，亦要時刻保持理性，尊重每一個人。

他又表示，大學有責任保護校內每一個人的安全，包括所有職員、學生及訪客，大學授權保安人員執行必要的保安措施，目的正是要履行責任，讓所有人都可以安心學習及工作。段指今次事件中有員工因履行職務而受襲，感到遺憾及抱歉。

段崇智強調，當日黑衣人的行為絕對不能夠以表達訴求或表達個人立場作辯解，任何大學成員亦絕對不可以接受這些行為，「如果當中涉及中大嘅成員，我會更加覺得痛心同失望」。他又說，大學有責任作出教導及處分，亦有責任配合調查任何發生在校園的罪案。

而事件發生後，大學即時作出檢討，安排加強保安的措施。段指校園每次發生事故，他及管理團隊會即時了解詳情，及商討善後工作，並盡快發出聲明，向外公布合適的資訊及跟進工作，以及澄清所有事實。他又重申，重視每一個事件、每一位成員，「希望所有中大成員同我哋一齊攜手合作，能夠讓大學成為一處追求真理同知識嘅理想之地」。