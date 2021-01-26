中大撒粉案｜被通緝中大生傍晚荃灣警署自首　至今共拘5人

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-26 22:54

香港中文大學本月中發生保安員被撒粉案，繼一名20歲姓曹男子當場被捕，警方昨（25日）再拘捕3名19至22歲男子，並通緝一名在逃中大學生。第5名涉案被通緝、現年22歲中大男學生，今日傍晚自行往荃灣警署自首。事件至今涉案5人均已被捕，他們均為同校學生，大部分是學生領袖，當中包括中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖。

警方表示，今日下午約6時半，一名22歲男子到荃灣警署自首，其後他涉嫌「非法集結」及「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」被捕，現正被扣留調查。初步調查結果顯示，該名男子涉嫌於1月11日在大埔道近大學站位置企圖毀壞圍欄，其間懷疑曾潑灑粉末。

▼▼本月25日：警搜中大宿舍拘3學生情況▼▼

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本月11日中午時分，中大近大學站保安崗位，多名身穿黑衣的人士推倒欄杆，一名55歲男保安被潑不明粉末，事後眼部感到不適送往醫院治理。一名20歲姓曹男子被保安截獲，其後被警方以「公眾地方行為不檢 」及「普通襲擊」拘捕，消防到場對白色粉末進行檢測，有關粉末呈弱酸性。警方調查後，再鎖定4名涉案人士，昨日分別在沙田中大、荃灣和粉嶺區拘捕3名19至22歲男子，涉嫌「非法集結」及「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」。中大學生會臨時行政委員會於Facebook，指昨晚其中一名被捕人士為該會臨時行政委員會主席區倬僖，義務律師團隊正作出跟進。

根據香港法律第212章《侵害人身罪條例》第40條「普通襲擊」，可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。而第200章《刑事罪行條例》第4部「恐嚇」第25條「襲擊他人意圖導致作出或不作出某些作為」，經循簡易程序定罪，可處罰款$2,000及監禁2年，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。

▼▼本月11日：事發當日中大保安崗位情況▼▼

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▼▼本月12日：案發翌日警方在校園搜證▼▼