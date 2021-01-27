中大撒粉案｜學生會臨政主席等3名被捕學生　獲准保釋下月需報到

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-01-27 21:24

本月11日中文大學發生保安員被撒粉案，警方先後拘捕5名中大學生，包括中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖。其中包括區倬僖等於前日（25日）被捕的3人，今日獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。區倬僖獲保釋後稱，被警方沒收八達通、學生證及用作交功課的USB，又稱對被捕感到荒謬。

事發本月11日中午12時許，大學站A出口對開廣場的中大保安崗位，有約8名身穿黑衣的人士推倒欄杆，一名55歲男保安被潑不明粉末。警方接報到場，當場拘捕一名20歲姓曹男學生，早前已獲准保釋，至前日警方再拘捕包括區倬僖在內、3名介乎19至22歲男學生，涉嫌「非法集結」及「襲擊他人意圖導致不作出某些作為」，並通緝一名在逃人士。至昨日傍晚該名被通緝的22歲男學生，自行到荃灣警署自首。

▼▼本月25日：警搜中大宿舍拘3學生情況▼▼

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區倬僖等3人今日分別獲准保釋，須於2月下旬向警方報到。區倬僖於傍晚6時許離開荃灣警署，區倬僖透露繳交1萬元保釋金，又稱被警方沒收八達通、學生證及用作交功課的USB。區表示對被捕感到荒謬，認為事件是針對學生或大專學界的政治打壓，又指自己不認識一同被捕的同學，「聽都無聽過佢哋個名，就話我哋一齊非法集結，真係好匪夷所思」。

▼▼本月11日：事發當日中大保安崗位情況▼▼