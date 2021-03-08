油麻地奪命火｜消防7年前巡消防裝置有年檢　災後揭走廊有雜物

撰文： 楊婉婷 鄧栢良 最後更新日期： 2021-03-08 22:42

油麻地寶祥大廈上周六（6日）發生奪命火警，導致1死13傷。該大廈樓齡57年，僅設乾喉系統及應急照明系統，區議員曾引述法團主席指大廈未有收到消防安全指示，擔心大廈的消防設備不完善。 消防處今（8日）回覆查詢指，消防處於2013年9月曾到該大廈例行巡查。處方未有向業主發出消防安全指示。根據紀錄，大廈的消防裝置已按法例進行年檢。處方指大廈已根據落成時的要求，裝設有消防乾喉系統。雖然舊樓落成時的消防安全水平和現時標準有不同，但不代表符合當年消防安全標準的樓宇存在消防安全問題。消防處又提到，於火警後當日巡查大廈時，發現走廊及天台梯間有雜物，會作出跟進。

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油尖旺區議會主席林健文於火警當日曾引述寶祥大廈法團主席，指涉事大廈與去年11月油麻地廣東道奪命火相似，均屬舊式唐樓，過去多年法團亦未曾收到消防處發出的「改善消防安全指示」，所以大廈內的消防設施並不完善，僅有「乾喉系統」，未有火警鐘等設備。

消防處表示，寶祥大樓的消防裝置包括有乾喉系統及應急照明系統，消防處人員曾於2013年9月23日到寶祥大樓進行例行巡查。根據紀錄，該大廈的消防裝置已按照法例聘請註冊消防裝置承辦商進行年檢。

根據消防處紀錄，寶祥大樓落成於1964年，為一幢樓高十層的綜合用途樓宇。消防處並未根據《消防安全（建築物）條例》（第572章）向寶祥大樓的業主發出消防安全指示。根據消防處記錄，寶祥大樓已根據落成時的要求，裝設有消防乾喉系統。雖然舊式樓宇在落成時的消防安全水平，和現時的標準會有不同，但不代表這些符合當年建造時的消防安全標準的樓宇存在消防安全問題。

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消防處又表示，曾於2017年4月17日接獲一宗涉及寶祥大樓6樓及8樓走廊被雜物阻塞的投訴，並於同日到上址進行巡查。經調查後，處方人員在8樓走廊發現一個木櫃，而在其後的跟進巡查中所見，有關物件已被清除。而在火警發生後，消防處隨即當天派員到寶祥大樓進行巡查，其間發現多層的走廊及天台梯間被放置雜物，由於未能找到相關負責人，故未能即時採取執法行動，消防處會按既定機制採取跟進行動。

消防處表示，一向非常重視樓宇的消防安全，如有違反《消防條例》的情況會採取相應的執法行動。