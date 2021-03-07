油麻地奪命火｜起火樓層熏黑斷電　住戶暫住賓館待電力恢復

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油麻地寶祥大樓1樓周六（6日）凌晨發生一場奪命大火，釀1死13傷，一名54歲姓梁男租客被發現倒斃單位內。警方及消防經調查後，認為起火原因有可疑。油尖警區重案組接手跟進，並將案件列作縱火。火場解封後，《香港01》記者到場視察，板間房木板燒成灰燼，碌架床燒剩鐵架。

記者於今（7日）早再重返現場，除了起火單位，同層走廊牆身同被燒至熏黑，灰燼散落一地、漬水處處。有1樓住戶友人到起火樓層陸續開始清理。她透露，1樓現時有水但斷電，故同層住戶都需暫住賓館，待恢復電力供應才返回寓所。

起火單位嚴重焚毀，7張碌架床燒剰鐵架，床上雜物亦被燒毀，而死者被發現的位置燒毀程度最為嚴重。而同層其他單位亦無一幸免，門框、走廊牆身同被燒至熏黑，現場亦充斥著強烈的燒焦味，地上遍佈灰燼。

1樓有水但斷電　住戶租住賓館暫住

至今早9時許，有4人在場清理打掃及執拾個人物品，亦有人自備長梯、水喉等物資到場。街坊指，起火單位分為7間板間房，惟仍未知死者為哪一名住戶。有一名自稱1樓住戶朋友的女子向記者透露，今助友人返上址打掃。她指1樓以上其他住戶未受影響，可返寓所，惟1樓現時有水但斷電，故同層住戶都需租住賓館暫住，待恢復電力供應才返回寓所。她補充，除了起火單位，大火只波及門框及走廊等共用空間，單位內財物未有損失。

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男租客伏屍板間房外　案件列縱火調查

事發於昨（6日）清晨5時13分，新填地街260號寶祥大樓1樓一單位起火，消防員出動2喉2煙帽隊撲救，並發現一名54歲姓梁男租客伏屍在板間房外。消防員救出47名居民，另有17人自行疏散，包括一名消防員右腳受傷，他目前已出院。

據知，起火單位位於一樓，以木板「一間七」分為7個板間房，分別是左邊3間房、右邊4間房，經調查後，署方認為起火原因有可疑，由油尖警區重案組接手跟進，並將案件列作縱火。

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