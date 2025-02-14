元朗三代命案｜文叔為蕃田村原居民　曾開茶樓　清明重陽偕子祭祖

元朗文氏三代命案，93歲及69歲父子本周二（11日）被發現伏屍於振興新村單位內，19歲孫兒隨後在朗屏邨墮樓身亡，警列謀殺及自殺案，死因及動機至今仍然是謎。93歲文彥均（文叔）是元朗蕃田村原居民，村民指文叔在村內有地卻沒有建屋，早年已搬到振興新村居住，但每年清明重陽也由兒子文國強陪同，回來蕃田村拜山祭祖，並形容：「感情幾好，幾仔爺出出入入都一齊」。



文叔是元朗蕃田村的原居民，記者今日到蕃田村了解，不少老村民均認識文叔。文姓老村民說：「佢以前喺街巿嗰邊開酒樓，喺（我）好細個時，無做都好耐，幾十年。佢（文叔）呢度冇屋，剷平咗，得塊地，除咗拜山無返嚟。」

姓文的同村村民指，文叔每年回蕃田村拜山祭祖。（蔡正邦攝）

另一名不願上鏡的村民亦確認文叔每年也回來祭祖：「舊年都有返嚟拜山，佢行路唔方便，慢慢一枴枴上，子孫都有一齊。」由於文叔行動不便，由兒子代勞「分豬肉」：「個仔喺山頭攞埋老豆嗰份，老豆喺山腳唔方便，我哋落嚟見個老豆喺油站等。」村民形容：「感情幾好，幾仔爺出出入入都一齊。」

該村民聞說文叔在賣地上有紛爭：「 同村兄弟同我講，佢搞啲地，死牛一邊頸，八份都賣，係佢嗰份冇賣。」據了解，文叔的家族頗有田產：「佢嗰房人有田地，間中賣一塊派啲錢，間中又賣一塊囉！」

村民指文叔在蕃田村只有一塊地（鐵絲網圍住），沒有起屋。（蔡正邦攝）

蕃田村村長文成立，稱呼文叔為「彥哥」，按輩份村長是文叔「疏堂細佬」。文成立稱，文叔早年在蕃田村開茶樓做點心，他和家人也曾光顧。但文叔大約30年前搬走，之後只春秋二祭才再見面。文成立說：「仔會陪佢，個孫就唔係好識，少見，少返嚟。」

文村長坦言對三代身亡感到震驚，「佢（文叔）係特別啲，因為佢揸支拐杖都要上山，啲老人家都唔去，係佢特別啲，大家都知佢。」

蕃田村村長文成立指，文叔撐拐仗也堅持回來祭祖。（蔡正邦攝）

▼2月11日振興新村雙屍案及朗屏邨墮樓案▼



元朗朗屏邨悅屏樓發生墮樓案，19歲男子當場死亡。（陳永武攝）

左起：父親、孫兒及爺爺。3名死者遺體由同一輛黑箱車舁送殮房。

▼2月12日警方返回振興新村雙屍案及朗屏邨墮樓案現場搜證▼



重案組及機動部隊今早（12日）再到命案現場。（蔡正邦攝）

警方早前交代案情指，本周二（2月11日）晚上8時許的約5分鐘內，先後接獲兩個報案電話，首個報案涉及振興新村一間村屋，警員到場發現兩名男子倒斃屋內，死者為分別93歲和69歲的文氏父子；第二個報案涉及朗屏邨悅屏樓，19歲姓文男子、即振興新村93歲死者的孫兒墮樓身亡。

警方表示，3名死者均為本地人、無業，生前彼此之間不曾有糾紛紀錄或案件；93歲死者獨居振興新村單位。調查發現，93歲死者與69歲兒子周二晚先到振興新村單位，約30分鐘後孫兒獨自到來，其後獨自離開，並往朗屏邨，最後高處墮斃。孫兒正是振興新村一案的報案人。

警方正循多方向調查事件動機，包括個人背景、家庭關係及財產等利益糾紛。