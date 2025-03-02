霧鎖香江｜全港「煙霧彌漫」惹火警驚魂　黃埔遭吞沒街坊心驚報警

受一股溫暖潮濕的海洋氣流影響，香港今日（2日）早晚有霧，能見度欠佳。「回南天」下霧鎖香江，令全港多區「煙霧彌漫」，更觸發火警驚魂。今（2日）午約5時19分，警方接獲市民報案，指黃埔環海街7號近大環山游泳池街頭濃煙密佈，懷疑失火。消防員趕抵證實虛驚一場，「濃煙」實為霧氣。



據讀者提供黃埔一帶的相片可見，街道上一片灰濛濛，「濃煙」廣泛橫跨地面及半空，讀者更懷疑有人因此不適。不少網民亦指黃埔大霧情況嚴重，「成街啲人都喺度影！」除了黃埔一帶，全港多處包括港九維港兩岸、將軍澳至鯉魚門一帶，均出現霧氣縈繞「吞沒」高廈街道奇景，蔚為奇觀，市民爭相拍照。



黃埔一帶受大霧濃罩，街坊以為失火報警。（讀者提供）

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根據天文台資料顯示，一股溫暖潮濕的海洋氣流，正影響廣東沿岸。下午港內的能見度，曾降至1000米左右；而橫瀾島的能見度，更降至500米以下。預測今日及明日（2及3日），相對濕度最高可達100%。

3月2日下午4至5時許，港九維港兩岸被大霧「吞沒」，市民在北角拍攝到霧鎖維港美景。（讀者陶小姐提供圖片)

3月2日下午16:34 ，一襲海霧飄進「霧市」將軍澳，令跨灣大橋若隱若現。（Magdalene Lo提供圖片)

海事處亦提醒船長、本地船長和船舶負責人，由於現時香港部分水域能見度低於兩海里，在香港水域航行必須以安全航速並極度謹慎地駕駛。船隻在航行或碇泊時均須按照國際海上避碰規則發出適當聲號。

另外，在使用雷達而無足夠標繪設備輔助時，因所得資料頗為不足，故在詮釋時須顧及這點。船隻航行監察中心會在甚高頻無線頻道02、12、14、63及67廣播能見度報告。遇有意外事故，須立即向船隻航行監察中心報告，電話為2233-7801。

香港今日（2日）多處受大霧濃罩。（Wong Priscilla / 日出日落攝影群組）

沿海位置霧氣彌漫，能見度低。（facebook筲箕灣西灣河關注組 / 夏明夜）

霧氣縈繞高樓大廈。（Facebook黃埔好東西 / Maggie Cheung）