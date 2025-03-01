回南天｜天文台料未來兩日濕度100%　下周一26度　周三驚蟄有雨

天文台今日（1日）指山，一股潮濕的海洋氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，本港會出現回南天氣，早晚有霧，日間相當溫暖，預測下周日及周一（2及3日）相對濕度均最高達100%，日間市區（尖沙咀天文台總部）氣溫升至攝氏26度，或創今年新高。



天文台預料一道冷鋒會在下周二（4日）橫過廣東，該區有驟雨及雷暴，天氣轉涼，晚上跌至18度；下周三(5日）為二十四節氣的「驚蟄」，預測大致多雲，有幾陣雨，早晚清涼。



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天文台預測本港今日大致多雲。日間部分時間有陽光及相當溫暖，最高25度。晚上有一兩陣微雨及薄霧，吹和緩東至東南風。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台3月1日上午11時半更新九天天氣預報，調高3月3日氣溫預測至最高26度。(天文台圖片)

在未來一兩日出現回南天氣 下周二冷鋒橫過廣東

天文台表示，一股溫暖潮濕的海洋氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區會出現回南天氣，早晚有霧；預料一道冷鋒會在下星期二橫過廣東，該區有驟雨及雷暴；受隨後的東北季候風及其補充影響，下周中至後期該區氣溫逐步下降，天氣顯著較涼及有幾陣雨。

天文台預測未來一周氣溫高低明顯，3月3日最高26度，3月7日及8日低至14度。(天文台圖片)

天文台調高下周一最高氣溫預測至26度 或創今年新高

根據天文台的九天天氣預報，明日及下周一（3月2日及3日）均大致多雲，早晚潮濕有霧及有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光及相當溫暖，相對濕度介乎75%至100%。

天文台預測明氣溫最高25度，並調高下周一預測1度，料最高26度，可能打破今年2月16日錄得的今年最高25.1度。

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預測下周二晚降溫至18度 下周五六跌至14度

天文台預測下周二冷鋒橫過廣東，本港多雲，間中有驟雨，能見度較低，氣溫也會相應下降，由日間最高22度，到晚上降至18度，較周一日間26度低8度。

下周三為二十四節氣的驚蟄，料多雲及有幾陣雨，介乎17至20度。下周四（6日）起一連四日早晚清涼、有幾陣雨，進一步跌至最低15度，下周五（7日）及下周六（8日）跌至最低14度，料到3月10日才明顯回升。

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