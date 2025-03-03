興田邨爆炸︱消防：爆炸前1.5小時接報大廈氣體洩漏　初步有可疑

藍田興田邨美田樓一單位今午（3日）發生爆炸，造成3人受傷；涉事單位52歲姓劉男戶主，面、手二級燒傷命危。消防今晚回覆查詢時表示，今午約1時35分接報指上址有不明氣體洩漏，3分鐘後人員抵達現場，並在收報的單位樓層及附近幾個樓層，以氣體探測器檢測。調查期間，人員部署一條喉及一隊煙帽隊，在策略性位置候命。惟消防人員檢測途中，涉事單位在下午3時02分發生爆炸。爆炸後，消防進入涉事單位檢查，發現單位內有不尋常情況而引致漏氣，初步爆炸原因有可疑，事件交由警方調查。



機電工程署早前指，初步調查顯示，懷疑肇事單位廚房內，一條接駁着一部煤氣煮食爐的煤氣軟喉管被人鬆脫，導致煤氣洩漏機電署表示，會繼續協助相關部門調查以確定事故成因。根據該署紀錄，涉事單位及大廈樓層過往3年並無發生任何煤氣洩漏事故。

現場可見，涉事單位爆炸後一片頹垣敗瓦。（羅日昇攝）

▼ 3月3日藍田興田邨美田樓單位爆炸時序 ▼



下午1時35分：消防接報大廈有不明氣體洩漏

下午1時38分：消防人員抵達現場

下午約2時：通知煤氣公司人員到場

下午3時02分：27樓涉事單位發生爆炸

單位鐵閘被炸至飛脫，牆身露出石屎及磚，碎片散落一地。（羅日昇攝）

《香港01》記者晚上登樓了解，可見涉事單位一片狼藉，雜物遍佈一地；而鐵閘亦被炸至飛脫，牆身露出石屎，門外有碎片四散。另外，有破裂的窗框、被炸毀的木門等被搬出走廊，涉事冷氣機亦飛墮街上，現場猶如廢墟。

觀塘區議員余邵倫表示，事發前消防查找源頭期間，涉事單位便發生爆炸，「有個消防差唔多巡到去（涉事單位），就喺佢面前爆咗出嚟，好危險！」

案發於今午（3日）約3時02分，興田邨美田樓27樓一單位發生爆炸，驚動多人報案，據報有冷氣機等飛墮地面。救援人員趕至尋獲3名傷者，姓劉（52歲）男戶主燒傷、對面屋一名姓李（76歲）老翁受驚胸痛，兩人均清醒送往聯合醫院；其中劉男轉送伊利沙伯醫院，情況危殆。另街上一名女途人，遭碎片𠝹傷手指，即場接受救護員治理，拒絕送院。事件中，至少70人需要疏散。

大量碎片飛散街上，包括冷氣機及窗框等。（羅日昇攝）

涉事單位嚴重損毀，窗框變形鬆脫。（羅日昇攝）

大量碎片及雜物飛墮街上，包括冷氣機及窗框等。（羅日昇攝）

涉事單位對面屋一名老翁受驚送院。