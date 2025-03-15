天瑞邨吊船狂搖｜首個天氣提示與事發相距逾句鐘　工會批僱主失責

今日（15日）下午惡劣天氣襲港期間，天水圍發生驚險吊船意外，有工人被困半空，有吊船被風吹到傾斜，在風中猛烈搖晃，工人需捉緊繩索保命。



香港建造業總工會理事長周思傑表示，天文台早於下午1時35分發出特別天氣提示，惟意外發生於3時，中間足足有1小時多讓僱主及管工作出應變，認為有關承建商存內部風險評估問題，有失責之嫌。他亦指，事件中工人應有繫好獨立救生繩，因此才沒有失足墮下。他呼籲工人下次遇到同樣情況，應及早提出拒絕工作。香港工權會總幹事蕭倩文則認為，應檢討工人如何能及時得到天氣資訊。



吊船一度在空中傾斜，目擊者不禁驚呼「Oh my god 」（Thread gymgymbro_69)

香港建造業總工會批承建商失責 存風險評估問題

事發今日（15日）下午3時07分，天氣突然「變天」，受狂風暴雨吹襲，天水圍天瑞邨一大廈外牆外，一名男工人被困在吊船，仍然懸掛在10樓外牆高空作業，未能及時返回地面，搖搖欲墮。最終工人趁吊船被吹近大廈外牆時，趁機逃生至大廈單位石簷蓬上，由接報趕到的消防員，以工具拆開單位窗花，將46歲男工人救入室內，他幸無受傷。

而天文台早於下午1時35分，發出天氣提示，指局部地區會有狂風雷暴，意外則在下午3時07分發生。香港建造業總工會理事長周思傑認為，提示發出至意外發生，事隔有1小時的時間，足夠讓僱主作出應變。意外反映有關承建商的風險評估存在問題，有失責之嫌。他猜測有機會是星期六，監工的管工已率先下班，因此施工的工人不知情。

有一艘傾斜的吊船，仍然懸掛在10多樓高的位置。（王譯揚攝）

工人有繫獨立救生繩保一命 工會鼓勵工人發聲拒絕施工

他指，事件中上層的安排不妥當，但工人有戴好安全帶及繫好獨立救生繩，「做足應該做嘅事，救咗自己一命」，才未致失足墮下。而工人作為專業人士，日後若遇到同樣情況，工會鼓勵工人判斷情況後，應及時向管工發聲，拒絕施工。

周思傑指，日後一旦遇到惡劣天氣，僱主不應再安排工人出去工作，暫停高空工作，例如棚架及吊船工作，收回吊船放安全位置，進行穩固，不要懸掛半空。而惡劣天氣後，施工前後都要再作檢查，留意一些纜索或機器有沒有受損 。

香港工權會總幹事蕭倩文認為應檢討工人如何能及時得到天氣資訊。（資料圖片）

工權會估計： 吊船操作在高空工作 未能及時收到通知

香港工權會總幹事蕭倩文則表示，意外顯示承建商在工作管理上有不當地方，忽視工友安全。天文台持續發出警示，而吊船意外則在警示後發生。她猜測，吊船操作員在高空工作未必收到天文台通知，安排工作的主管及上司亦未有及時通報，因此未能及時返回地面。應檢討工人如何能及時得到天氣資訊。建議工友若遇到惡劣天氣，應自行返回地面再通告主管。

天文台早於1時35分發出特別天氣提示，指一個強雷雨區正影響廣東西部沿岸，並在未來兩三小時可能影響珠江口一帶，局部地區會有狂風雷暴。其後再於約2時26分，指強雷雨區逐步移近本港，預料未來兩三小時本港雨勢較大及有強烈狂風暴雨，同時提醒在室外人士立刻回安全地方暫避，之後持續有發提示提醒市民提高警覺，及指有可能受冰雹影響，並於3時掛起黃色暴雨警告。惟及至3時07分，便發生天瑞邨吊船事故。

根據勞工處《惡劣天氣工作守則》，惡劣天氣下，應停止在有高空墮物或從高處墮下的危險地點工作，不應進行高空吊運工作及從事未能安全進行的高空工作。工人應移除或縛緊鬆散的物料穩固裝置及棚架，使用適當的個人防護裝備，例如安全帽，撤退到安全庇護所，避免受強風正面吹襲。

天水圍天瑞邨瑞心樓有工人被困吊船，在空中被風吹到猛烈搖晃。（王譯揚攝）

天水圍天瑞邨有一艘吊船在狂風暴雨下，在空中猛烈大幅度搖曳。（Thread jennytcl_art）