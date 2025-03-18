83歲婦被「內地公安」騙$874萬　3傀儡戶口持有人判囚40至50個月

一名83歲老婦於2020年被騙徒假冒的「內地公安」，騙取874萬港元，警方經調查拘捕3名男子，年齡介乎37至43歲，職業分別為侍應、倉務員及司機。3人被裁定「洗黑錢」罪成，法庭接納控方引用《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加刑，他們今日（18日）被判處監禁40至50個月，法庭同時沒收凍結的犯罪得益。



警方表示，會針對涉及傀儡戶口的適當案件，會與律政司商討並徵詢意見，向法庭申請加重刑罰；同時強調，租借或出售戶口予犯罪集團屬違法行為，最高可判囚14年。



東九龍總區重案組第一隊高級督察潘崇禮（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕（右）交代案情。

東九龍總區重案組第一隊高級督察潘崇禮指出，2020年4月，一名83歲老婦接到一名自稱內地公安的男子來電，對方謊稱老婦的銀行戶口涉及內地洗黑錢案件，要求她提供銀行戶口資料以協助調查。老婦信以為真，將其銀行戶口資料，包括密碼，提供予對方。其後約一個月內，騙徒將約874萬港元的存款從老婦的戶口轉移至不同傀儡戶口。老婦2個月後發現受騙，於是報警求助。

經過深入調查，警方拘捕3名傀儡戶口持有人，成功阻止約24萬元騙款被進一步轉移。警方徵詢律政司意見後，以「洗黑錢」罪名控告該3人。3名被告均為男性，年齡介乎37至43歲，分別報稱為侍應、倉務員及司機。

3名被告被裁定罪名成立，今日在荃灣法院被判刑。法庭接納控方申請，引用《有組織及嚴重罪行條例》第27條加重3名被告的刑期，以增強對「洗黑錢」罪行的阻嚇作用。3名被告被判處監禁40至50個月，加刑後的刑期較原有刑期增加25%，即增加8至10個月。法庭亦應控方申請發出充公令，沒收警方成功凍結的犯罪得益。

3名被告被裁定洗黑錢罪名成立，今日在荃灣法院被判刑。（資料圖片）

警方提醒，內地的執法人員不會在香港進行跨境執法，市民切勿向陌生人提供任何個人資料。如有疑問，應立即報警求助。

財富情報及調查科高級督察申文燕亦表示，若市民將銀行戶口租借或出售予他人使用，而該戶口被不法分子用於處理贓款，便有可能觸犯「洗黑錢罪行」。洗黑錢屬極為嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。無論是借出或出售戶口用於清洗黑錢，其所帶來的刑罰及後果遠超犯罪集團提供的金錢利益。自2023年10月至今，已有70人因租借或出售戶口，在法庭因洗黑錢罪行被定罪時被加重刑罰，刑期增幅介乎八分之一至三分之一（即3至14個月）。