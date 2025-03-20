MARY 5IVE被指拖交付婚戒　海關收57宗舉報涉$52萬　拘41歲男董事

有婚戒設計公司近月被指多次以送錯貨或需要修改等理由延遲出貨，顧客要求退款時，始發現店方失聯，門市亦人去樓空。海關由今年2月至今共接獲57宗舉報，經調查後昨日（19日）拘捕該公司的41歲男董事，涉嫌違反《商品說明條例》，他現時獲准保釋候查。據知，涉案公司是成立10年的MARY 5IVE婚戒設計中心。



海關商品說明調查科署理高級貿易管制主任伍慧明交代案情。（黃偉民攝）

海關商品說明調查科署理高級貿易管制主任伍慧明今早（20日）交代案情指，海關接獲多名市民舉報，指一間婚戒設計公司近期多次以各種理由不斷延遲交付客人訂購的結婚戒指，至今年3月初更失去聯絡，顧客到門市更發現人去樓空，令眾多顧客蒙受損失，既無法取得婚戒，亦無法退款。

海關指今年2月起已陸續收到舉報，截至今日共接獲57個舉報個案，全部涉及訂購婚戒，損失金額為52萬元，單一最大損失約2萬元。海關已聯絡部分投訴人並開始錄口供了解購買詳情，當中最早訂購婚戒的市民為上年6月。

海關商品說明調查科署理高級貿易管制主任伍慧明交代案情。（黃偉民攝）

伍慧明指，涉案公司自稱婚戒設計公司，多次參與展覽，吸引到不少準新人訂購婚戒，但該公司接單時以訂造需時為由，與客人訂立3個月交貨期，但到交貨時卻以送錯貨、需要修改或各種理由延遲交付。

伍續指，這種情況令婚期將至的新人失去預算，可能要另覓婚戒替補，甚至有人結婚當日仍未有婚戒行禮，令一個應該充滿喜悅的人生大事，成為新人不能忘記的遺憾。

海關高度重視事件，馬上跟進個案，並循《商品說明條例》不當接受付款方向調查，昨日（19日）拘捕該公司唯一董事（41歲），他現已保釋候查，惟海關不排除會有進一步拘捕行動。

海關指，根據法例任何商戶接受付款時，如意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年

海關專案隊伍會全力跟進及認真處理每一宗個案，海關呼籲任何人士如曾與相關公司訂購婚戒，到現時未得到產品而未作出舉報，請盡快聯絡海關提供相關資料，包括購買詳情及單據，市民可致電1828080或電郵至crimereport@customs.gov.hk。