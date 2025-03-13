MARY 5IVE被指拖延交付婚戒兼失聯　苦主群有33人、涉款17萬

成立10年的MARY 5IVE婚戒設計中心，近月被指多次拖延出貨日期，當顧客要求退款，店方更失去聯絡。有苦主向《香港01》表示，至今已聯絡33人，估計涉及金額高達17萬元。另有苦主今年3月底舉行婚禮，雖已提早半年訂購婚戒，不過店方至今仍未發貨，亦未獲回覆。

記者今日（13日）未能成功致電MARY 5IVE，雖然獲店方回覆訊息，但未有正面回應查詢。記者亦根據網頁上的營業時間到分店了解，不過店鋪已經人去樓空，未有營業。



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尖沙咀分店人去樓空 3個電話號碼均未能接通

近月多名MARY 5IVE訂貨顧客在社交平台Facebook群組表示，在MARY 5IVE婚戒設計中心訂購結婚對戒後，店方藉詞拖延出貨日期，且遲遲未有回覆訊息，當顧客要求退款，店方更失去聯絡。記者今日嘗試致電MARY 5IVE在網頁列載的3個電話號碼，但均未能接通。

翻查資料，MARY 5IVE共有3間分別位於紅磡、尖沙咀和澳門的分店，記者根據網頁上的營業時間，今日傍晚到尖沙咀分店了解情況，惟店內烏黑燈火，未有開門，只見一名保安長駐店外，門外亦未見結業告示。現場消息指，曾有多名懷疑訂貨顧客到店查詢。

有苦主向《香港01》表示，至今已聯絡33名顧客，估計涉及金額高達17萬元。（受訪者提供）

準新郎半年前訂貨 月底辦婚禮惟至今仍未收到貨

苦主陳先生（化名）表示將於今年3月底舉行婚禮，但訂貨至今半年仍未收到貨。他憶述去年8月透過會展婚展的MARY 5IVE攤位，訂購價值約1.3萬元的結婚對戒。店方曾指出貨期為三四個月、即去年11月中應可取貨，惟至到期日仍未發貨。陳遂發訊息查問，惟對方「一時有覆，一時無覆」，又稱貨品仍未送到香港。

今年1月，店方以「物流出現問題」為由，指農曆新年後才能發貨，不過貨未到手，店方又稱「貨已經到香港，不過啲字有問題，你隻戒指尺寸都有問題。」陳先生隨即與店方理論，要求退款，但對方隨即表示「原來我搞錯咗，個對唔係你對戒指，你個對仲未嚟，我哋需要多兩個禮拜處理」，又稱會在上周五（7日）退款，不過事隔至今接近一個月，仍未有回音。

陳先生質疑店方不斷「搬龍門」，又說透過網上討論區才得知店方「用同一個理由耍其他客」，他感到非常失望，故不希望繼續與店方糾纏，並已買了另一對戒指「頂住檔」。他指已向銀行遞交爭議交易的申請。

多名苦主表示未獲店方回覆訊息，不過記者今午約1時曾向該店查詢，則獲回覆。

網傳店方曾向顧客稱「暫不營業」 苦主指查詢4日未獲回覆

另一苦主王小姐（化名）表示，今年2月9日在會展婚展MARY 5IVE訂購了一對婚戒，即埸以信用卡支付全數8,300元。其後她在網上發現該店劣評如潮，被指利用拖延手法令客人無法於承諾日期取得貨品或退款，她感到十分擔心，遂查問店方進度，當時成功取得設計圖。

不過，其後她在網上討論區見到店方曾向顧客稱「公司暫時不營業」，於是再追問發貨進度以及是否即將停業，惟事隔至今4日仍未得到回覆。她形容感到憤怒，「結婚已經好多嘢要處理......而家都唔知交唔交到貨，錢都係一個問題，但最重要係有個交代。」

她表示，現時與至少33位苦主聯絡，估計涉及金額高達17萬元，他們均表示無法聯絡店方。

隔咗咁多日都無回覆，我都驚間舖係咪要執笠，咁我哋啲貨點呢？啲錢又點呢？ 苦主王小姐（化名）

明日起一連三日婚展 MARY 5IVE為參展商之一 苦主冀婚展做好把關

翻查「香港婚紗展暨海外婚禮博覽2025」的參展商名單，可見MARY 5IVE被列載之中，活動將於明日起一連三日（14至16日）在會展舉行。王小姐表示，不排除屆時會到場了解情況，要求商戶退款。

苦主陳先生同樣認為，婚展有責任做好把關，慨嘆「我係婚展淨係買咗隻戒指，估唔到咁都奶嘢，最重要嘅嘢都被人利用」。

婚戒兩度現瑕疵 澳門苦主要求退貨未獲回覆

一海之隔的澳門分店，也有顧客表示未能成功聯絡店方。澳門苦主楊小姐（化名）說，去年10月到門店訂購一對價值1.2萬元的婚戒，原本預計於12月取貨，不過她同樣在網頁看到店家有不少劣評，感到不安，所以要求對方盡快出貨，不過遭到拖延。及至今年2月，她終於成功到門市取貨，卻發現婚戒出現花痕，店方於是應要求換貨，並承諾2月底會發貨。

她在上周六（8日）到店取貨，卻再次發現婚戒上的聖經經文由「419」刻錯成「418」。她形容事件過份，斥「點解咁都可以刻錯？」她質疑店家的貨品質素，並要求退款，不過由上周日（9日）至今仍未獲回覆。