MARY 5IVE被指拖延交付婚戒　原今起會展擺婚紗展遭大會取消資格

MARY 5IVE婚戒設計中心被指多次拖延出貨日期，顧客要求退款，店方失去聯絡。有苦主向《香港01》表示，至今已聯絡33名顧客，估計涉款高達17萬元。



MARY 5IVE原定今日（14日）起，一連三日參與「香港婚紗展暨海外婚禮博覽2025」。MARY 5IVE原本的檔位被另一間婚紗攝影公司取代，檔口負責人未見有苦主前來查詢。大會主辦方表示，近日從網上得悉MARY 5IVE捲入爭議，遂在傳媒報道前已主動取消其參展資格，保障消費者權益。



海關回覆查詢時稱，已接獲MARY 5IVE相關舉報及跟進，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。



香港婚紗展暨海外婚禮博覽2025一連3日在會展舉行。（任葆穎攝）

香港婚紗展暨海外婚禮博覽2025一連3日在會展舉行。（任葆穎攝）

有苦主向《香港01》表示，將於今年3月底舉行婚禮，提早半年在MARY 5IVE婚戒設計中心訂購婚戒，中心至今仍未發貨，亦未有回覆。位於尖沙咀門市已人去樓空，未有營業。

「香港婚紗展暨海外婚禮博覽2025」今日起一連三日（14至16日）在會展舉行。MARY 5IVE昨日中午在參展商名單仍榜上有名，到晚上已被刪走。

在婚展，MARY 5IVE原本的參展檔口，被另一間婚紗攝影公司取代。該公司負責人表示，原本在會場較內側位置設檔，至今早接獲主辦方通知，可以調到較前的檔口，即MARY 5IVE原本的檔位。負責人說，暫時未見有苦主前來查詢。

MARY 5IVE原本位於D-10的參展檔口已被另一間婚紗攝影公司取替。（任葆穎攝）

主辦方「雋傑國際展覽有限公司」負責人表示，近日在網上得悉MARY 5IVE捲入爭議，在傳媒報道前已主動取消其參展資格，希望保障消費者權益。他又解釋，由於展覽資料早已印刷，未能更改資訊，但網上展覽資料已刪走該店。

海關：已接獲相關舉報 正調查是否違《商品說明條例》

海關回覆表示已接獲舉報，現正跟進。根據《商品說明條例》，任何商戶接受付款時，意圖不供應有關產品、意圖供應有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應，即屬「不當地接受付款」。

海關需考慮個別事件的實際情況及證據，才能判斷個案是否抵觸《條例》。每一宗個案的情況皆有其獨特性，不能一概而論。