4老婦接連被假親友來電騙錢　3人罪成囚29至41月　一女加刑9個月

警方自2022年8月起，接獲4名當時66至95歲的婦人報案，均指早前收到懷疑騙徒來電假扮其親人，稱因周轉問題或涉及刑事案件急需大量現金。受害人向騙徒支付款項後發現受騙，遂報警求助。警方經深入調查及翻查大量閉路電視後，以涉嫌串謀「詐騙」及串謀「洗黑錢」，拘捕及起訴2男3女（當時28至38歲）。



案件今日（21日）於區域法院提堂，其中1男2女（現30至41歲）被裁定罪名成立，分別被判囚29至41個月。警方根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條，就其中一名女被告的判刑，向法庭申請加重刑罰，法庭經審視後批准，該名女子被加重三分之一的刑期，由原本被判監30個月加刑至39個月。



案件今日（21日）在區域法院提堂，其中3人被裁定罪名成立。(資料圖片 / 黃浩謙攝)

警方表示高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1）任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求借錢或匯款，均有可能為騙案；

（2）如有案件涉及和解費或保釋金，請巿民向有關警署核實，避免受騙；

（3）市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上防騙信息，避免他們成為受害者；

（4）市民應提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者，如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222或報警求助。

巿民可透過防騙視伏器查閱可疑網站。（資料圖片 / 黃煦緻攝）

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。