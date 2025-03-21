女子用傀儡戶口洗黑錢$670萬　被加刑33%終判監逾42個月

一名案發時27歲的本地女子，涉嫌在2022年7至8月，以傀儡戶口處理約670萬元犯罪得益。她今日（21日）在區域法院承認一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪。



警方根據《有組織及嚴重罪行條例》，向法庭申請加刑，法庭審視後批准申請，加重刑期33%，考慮其他因素後，被告被判處監禁42個月20日。



案件在區域法院提堂。(資料圖片 / 黃浩謙攝)

警方於2022年7至8月，接獲10宗有關網上投資騙案的報案，共涉款逾1,100萬元。案情指，騙徒在社交平台，以高回報投資引誘受害人在虛疑投資平台交易，要求他們將金錢轉賬至多個指定本地銀行賬戶。報案人要求提取金錢時，騙徒則拖延付款，或要求他們支付更大額手續費後失聯，報案人方知受騙，遂報案。

警方徵詢法律意見後，於2023年2月3日以涉嫌「洗黑錢」，拘捕涉案女子（案發時27歲），並於2024年6月落案起訴該名被捕女子一項「洗黑錢」罪，指她涉嫌處理約670萬元犯罪得益。案件今日在區域法院提堂，被告承認控罪，被法院裁定罪名成立及判監。

東區警區科技及財富罪案隊主管偵緝督察謝婉盈（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕（右）交代判刑結果。

警方呼籲，市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。

另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。