上水劫金舖｜重案組再拘一23歲巴籍男控搶劫　累計3人被捕

上水新豐路今年1月15日發生劫案，4名蒙面賊闖入「南豐珠寶」劫走約值150萬元金飾，登上一輛寶馬私家車逃走期間，在梧桐寨迴旋處失事與另一輛私家車相撞，賊人向嘉道理農場方向逃去。警方於案發翌日及2月5日，先後拘捕兩名涉案非華裔男子，並起回部份贓物。兩人於1月18日提堂，押後至4月11日於粉嶺法院再訊。被告申請保釋被拒，須還押候訊。



案件再有新進展，警方今日（3月31日）表示，新界北總區重案組人員經深入調查後，上周五（28日）再在旺角區，拘捕一名23歲非華裔男子。據了解，該疑犯為巴基斯坦籍，持「行街紙」。他已被暫控一項「搶劫」罪，案件今早（3月31日）在九龍城裁判法院提堂。



▼1月15日上水金舖劫案▼



案發於1月15日，遇劫珠寶店櫥窗飾櫃玻璃被砸碎，門口金飾被搜掠。（王譯揚攝）

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1月15日案發後，涉案寶馬賊車（左）於大埔梧桐寨迴旋處撞到另一輛私家車。(王譯揚攝）