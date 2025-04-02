火炭謀殺│疑犯即晚逃往泰國　與泰女友芭堤雅租屋　匿藏十日落網

火炭穗禾路3月16日發生謀殺案，姓譚（52歲）、綽號「蛤蟆東」的黑幫漢死於亂刀之下。警方事後拘捕2男1女，包括策劃血案的黑幫姓黃父子主謀（76歲及47歲），兩人獲保釋；另一名被捕28歲女護士涉助男友潛逃，已於3月18日提堂；但包括刀手在內等人在逃。消息稱，其中一名身有紋身的刀手，日前於泰國落網。

據了解，疑犯事發當晚逃往泰國。香港警方向泰國當局通報案情後，泰國警方於3月27日上午，於芭堤雅將疑犯拘留。據悉稍後將會將他驅逐出境。



泰國移民局發出一張疑犯逃亡及被捕的過程圖。

據泰國傳媒報道，被捕男子25歲，譯名為Truong。兇案發生在本年3月16日，而疑犯於當日晚上9時左右，從香港國際機場出發，乘坐航班前往泰國暴谷蘇萬那普機場。抵達時為當地晚上11時57分。疑犯隨即再逃往芭堤雅。

隨後，香港警方以涉嫌謀殺罪名，向Truong發出逮捕令。在泰國皇家警察與泰國當局協調下，當地調查人員成功在芭堤雅尋獲疑犯，並將其拘留。

據泰國移民局所述，調查人員發現，Truong與他的泰國女友，租住住在芭堤雅一間出租屋。直至3月27日上午11點，泰國警方前往該住所將其拘留，並正式通知他撤銷在泰國的居留許可。疑犯隨即被移交至入境事務局，以便驅逐出境，並交由香港當局進行法律訴訟。

2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹及衣物。（資料圖片/林振華攝）

疑犯逃亡及被捕時序



-謀殺案發生在3月16日下午5時19分

-25歲疑犯於3月16日晚上約9時由香港飛往泰國曼谷

-疑犯於當地時間3月16日23點57分抵達曼谷蘇萬那普機場

-疑犯前往芭堤雅

-與泰籍女友租住芭堤雅一間出租屋

-香港警方向泰國通報事件

-泰國警方簽發逮捕令，並進行拘捕行動

-3月27日上午11時，泰國警方成功逮捕疑犯，稍後會驅逐出境