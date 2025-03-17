火炭謀殺｜勝和父子為幾萬蚊買兇「教訓」　落手太重致失血過多亡

火炭穗禾路街頭昨午（16日）發生的斬人謀殺案，姓譚（52歲）、綽號「蛤蟆東」的黑幫男子，遭兩名刀手狂斬身亡；刀手登的士逃去。警方至今拘捕2男1女，包括一對黑幫父子主謀、以及一名助「睇水」男友潛逃內地的女護士。案中仍有4人在逃。



消息稱，被捕姓黃（76及47歲）父子，均有「和勝和」背景；76歲父親人稱「謙叔」、47歲兒子「紋身泰」活躍於佐敦，為子騰人馬。據知，父子二人與譚男有金錢糾紛，但涉款僅數萬元。有人為「教訓下」事主而策劃襲擊，詎料刀手落手太重搞出人命。警方指，事主身受多處刀傷，失血過多致死。



案發現場地面，遺下大量血跡；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆，觸目驚心。(林振華攝）

新界南總區刑事總部警司（行政及支援）李木易今晚（17日）交代案情時指，昨晚及今早在黃大仙拘捕兩名中國籍男子（76及47歲），涉嫌「串謀謀殺」，相信他們策劃今次襲擊。兩人為父子關係，均有黑社會背景；相信死者與他們因金錢問題出現嚴重糾紛。

此外，今早警方在上水拘捕另一名28歲本地女子，她涉嫌「協助罪犯」、「誤導警務人員」，調查顯示她是案中有份「睇水」在逃男子的女朋友。相信案發後一小時，她協助男友逃到內地，並誤導警方調查。警方指已掌握「睇水」男子的身份，相信可在短期間將他緝捕歸案。被捕3人正被扣查；新界南總區反三合會行動組繼續追查案件，呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661-1259與調查人員聯絡。

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調查顯示，早於昨午（16日）2時許，兩名兇徒已乘坐套假牌的士，抵達現場附近埋伏。直至下午約5時19分，死者步出住所，兩名兇徒才上前尾隨死者並以刀施襲，再登上的士逃去。

現場除有兩名刀手及涉案的士外，亦有一名負責「睇水」的男子，同樣早早到場「守株待兔」。當死者步出住所時，隨即通風報信刀手同黨落手。據了解，「睇水男」是自行乘車往現場，與刀手抵達現場時間相若。換言之，涉案的士、兩名刀手及把風男子，在兇案前約3小時已早早抵埗，惟目前4人仍然在逃。

警方指，已掌握刀手身份，較早時經情報搜集及調查後，相信他們匿藏於旺角一幢住宅大廈內，故今午到場搜查，惟暫無發現；警方已掌握他們的逃走路線，會繼續追緝。至於涉案的士司機的身份及去向，仍有待調查。

火炭謀殺．斬人片曝光｜兩刀手從後伏擊狂斬 5秒奪命登的士逃去

案發現場地面，遺下大量血跡，十分駭人。(林振華攝）

李木易形容今次案件「猖狂」，指兇徒在光天化日之下行兇令人髮指。他強調，打擊暴力罪案及三合會活動是警務處處長首要行動項目，警方絕不會容忍及姑息，會加強打擊暴力及黑社會罪行。

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較早前今日（17日）中午約12時，新界南總區反黑組探員聯同大批機動部隊警員，在旺角亞皆老街52號至54號建興大廈對開戒備，包圍大廈出入口及後巷。身穿防刺背心、戴頭盔的機動部隊警員，手執爆破工具及長盾，登上建興大廈搜查，初步未有任何發現。

另外，今早有4名新界南反黑組探員，陪同死者胞弟及親友，前往富山公眾殮房辦理認屍手續，不發一言。

現場遺下大量血跡；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆；懷疑屬於死者的拖鞋及衣物亦散落一地。(林振華攝）

案發於昨日（16日）下午約5時25分，姓譚（52歲）男子在麗禾里與穗禾路交界遭兩名刀手追斬；兇徒登上一輛的士逃去。譚男嚴重受傷，昏迷由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，傍晚6時08分證實不治。據了解，死者有黑社會背景，綽號「蛤蟆東」，曾為荃灣和勝和人馬，近年「過底」至14K，跟隨北角肥標，但死者活躍於火炭一帶。

消息指，兩名兇徒年約20歲，其中一人身穿黑色外套、另一人則戴鴨舌帽。兩名兇徒在逞兇後，登上的士抵達石硤尾，然後落車逃去。警方其後在將軍澳隧道附近尋獲涉事的士，正繼續追緝兇徒。

警方將案件列作「謀殺」處理，新界南總區反三合會行動組已接手跟進。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661-1259與調查人員聯絡。

火炭斬人｜男子穗禾路遭兩刀煞狂斬送院亡 兇徒登的士逃去

案發後，兇案現場行人路，留低長長血路及多灘血跡；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆。另外，懷疑屬於死者的拖鞋及衣物亦散落一地，場面觸目驚心，十分駭人。大批機動部隊人員亦奉召到場，在馬路、鄰近屋苑對開搜證；亦在附近樹叢搜索及尋找兇器。

火炭斬人｜現場滿地鮮血遺下血路 觸目驚心 PTU搜樹叢尋兇器