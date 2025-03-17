火炭謀殺｜假牌的士載刀手早3小時埋伏　睇水男通風報信　4人在逃

一名姓譚（52歲）、綽號「蛤蟆東」的黑幫漢，昨午（16日）在火炭穗禾路遭兩煞亂刀斬死；刀手登的士逃去。警方至今拘捕3人，包括一對黑幫父子主謀，相信他們為錢策劃襲擊。此外，一名女子被捕，涉助「睇水」男友潛逃往內地。



不過，涉案的士被套上假牌，兩刀手、司機及睇水男，4人仍然在逃。警方交代案情時提及，他們早於兇案發生前約3小時，已抵達現場埋伏，當譚男一離開住所，有人即通風報信同黨落手。警方已掌握他們的逃走路線；至於涉案司機身份及去向，仍待調查。



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新界南總區刑事總部警司（行政及支援）李木易今晚（17日）交代案情時指，早於昨午（16日）2時許，兩名兇徒已乘坐套假牌的士，抵達現場附近埋伏。直至下午約5時19分，死者步出住所，兩名兇徒才上前尾隨死者並以刀施襲，再登上的士逃去。

現場除有兩名刀手及涉案的士外，亦有一名負責「睇水」的男子，同樣早早到場「守株待兔」。當死者步出住所時，隨即通風報信刀手同黨落手。據了解，「睇水男」是自行乘車往現場，與刀手抵達現場時間相若。

換言之，涉案的士、兩名刀手及把風男子，在兇案前約3小時已早早抵埗，惟目前4人仍然在逃。但警方指，已掌握刀手身份，較早時經情報搜集及調查後，相信他們匿藏於旺角一幢住宅大廈內，故今午到場搜查，惟暫無發現；警方已掌握他們的逃走路線，會繼續追緝。至於涉案的士司機的身份及去向，仍有待調查。

火炭謀殺．斬人片曝光｜兩刀手從後伏擊狂斬 5秒奪命登的士逃去

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警方至今拘捕的3名男女，包括兩名涉嫌「串謀謀殺」、有黑社會背景的中國籍父子（76及47歲），相信他們與死者因金錢問題出現嚴重糾紛。此外，今早警方拘捕一名28歲本地女子，她涉嫌「協助罪犯」、「誤導警務人員」。調查顯示，她是案中有份「睇水」在逃男子的女朋友。相信案發後一小時，她協助男友逃到內地，並誤導警方調查。

李木易形容今次案件「猖狂」，指兇徒在光天化日之下行兇令人髮指。他強調，打擊暴力罪案及三合會活動是警務處處長首要行動項目，警方絕不會容忍及姑息，會加強打擊暴力及黑社會罪行。

案發現場地面，遺下大量血跡；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆，觸目驚心。(林振華攝）

較早前今日（17日）中午約12時，新界南總區反黑組探員聯同大批機動部隊警員，在旺角亞皆老街52號至54號建興大廈對開戒備，包圍大廈出入口及後巷。身穿防刺背心、戴頭盔的機動部隊警員，手執爆破工具及長盾，登上建興大廈搜查，初步未有任何發現。

另外，今早有4名新界南反黑組探員，陪同死者胞弟及親友，前往富山公眾殮房辦理認屍手續，不發一言。

案發現場地面，遺下大量血跡，十分駭人。(林振華攝）

案發於昨日（16日）下午約5時25分，姓譚（52歲）男子在麗禾里與穗禾路交界遭兩名刀手追斬；兇徒登上一輛的士逃去。譚男嚴重受傷，昏迷由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，傍晚6時08分證實不治。據了解，死者有黑社會背景，綽號「蛤蟆東」，曾為荃灣和勝和人馬，近年「過底」至14K，跟隨北角肥標，但死者活躍於火炭一帶。

消息指，兩名兇徒年約20歲，其中一人身穿黑色外套、另一人則戴鴨舌帽。兩名兇徒在逞兇後，登上的士抵達石硤尾，然後落車逃去。警方其後在將軍澳隧道附近尋獲涉事的士，正繼續追緝兇徒。警方將案件列作「謀殺」處理，新界南總區反三合會行動組已接手跟進。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661-1259與調查人員聯絡。

火炭斬人｜男子穗禾路遭兩刀煞狂斬送院亡 兇徒登的士逃去

案發後，兇案現場行人路，留低長長血路及多灘血跡；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆。另外，懷疑屬於死者的拖鞋及衣物亦散落一地，場面觸目驚心，十分駭人。大批機動部隊人員亦奉召到場，在馬路、鄰近屋苑對開搜證；亦在附近樹叢搜索及尋找兇器。

火炭斬人｜現場滿地鮮血遺下血路 觸目驚心 PTU搜樹叢尋兇器

現場地面遺下大量血跡及衣物。（林振華攝）