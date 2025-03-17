火炭謀殺｜被捕紋身泰案底纍纍　駕車撞死人永停牌　捲4傷縱火案

火炭麗禾里昨午（16日）的斬人謀殺案，姓譚（52歲）、綽號「蛤蟆東」的黑幫漢死於亂刀之下。警方至今拘捕2男1女，但包括刀手在內等4人在逃。被捕人士包括一對姓黃父子（76歲及47歲）主謀，均有黑幫和勝和背景，疑為數萬元錢債策劃襲擊。



消息指，76歲父親綽號「謙叔」；47歲兒子「紋身泰」早已案底纍纍，涉多宗危駕車禍、藏毒、盜竊等案底，更於2007年於停牌期間，駕駛私家車撞死人，出獄後於2017年，又偷電單車在葵涌飛馳落網。2018年，有人涉及大角咀一宗4傷縱火案被捕，其同居的21歲女友一度命危。雖早被永久停牌，但「紋身泰」仍多次駕車出事，去年9月再在屯門公路，以超過兩倍路面限速狂飆，涉5罪被捕遭起訴。



2025年3月16日火炭麗禾里斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆，觸目驚心。（資料圖片/林振華攝）

翻查資料，「紋身泰」於2004年和2006年，分別因危險駕駛入獄，被罰停牌至2010年。惟他在停牌期間，於2007年11月5日駕駛一輛私家車，在柴灣大潭道追撞一輛綿羊仔電單車，26歲女乘客慘死。他更沒有停車，剷上安全島撞鐵欄及一名過路的休班救護員，不顧而去。警方事後在旺角一單位將他拘捕，最終他被判囚22個月2星期，停牌至2015年。可是出獄後他持續干犯交通規例，包括逆線行車等。

至2017年11月25日凌晨，警方新界南交通部特遣隊駕駛隱形戰車在葵涌巡邏，其間在青葵公路發現一輛電單車超速飛馳，遂響警示燈追截。鐵騎士駛入葵涌，左穿右插，多次衝燈、逆線狂飆，其後駛入華泰路，直闖勵敬懲教所，並於斜路失控翻側。鐵騎士棄車逃走，終被警員追至制服拘捕。據知被捕人正是「紋身泰」。

▼2017年11月25日青葵公路瘋狂駕駛▼



至2018年1月13日，大角咀嘉福中心3樓一住宅單位起火，造成4人受傷。警方經調查後，以涉嫌縱火拘捕單位男戶主、當時39歲的「紋身泰」。據知，他事前不滿當時21歲的姓葉女友在外通宵達旦，深宵透過WhatsApp爭執，早上於葉女返家後再次吵架，葉女抱頭大睡，「紋身泰」聲稱外出後，單位便離奇起火。葉女送院後一度危殆；事件中另有3人受傷，包括一名18個月大女嬰。

▼2018年1月13日大角咀嘉福中心縱火案▼



2018年縱火案，被捕男子獲准保釋候查。（資料圖片）

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其後在2024年9月5日，警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員，在區內進行反超速行動，其間偵測到一輛跑車在屯門公路近汀九橋，以超越兩倍路面限速的速度高速行駛，警員遂將車截停。

經調查後，人員發現該名46歲姓黃男司機，較早前曾因一宗危險駕駛引致他人死亡、危險駕駛及多次停牌駕駛而被永久停牌。他亦未能通過快速口腔液測試及拒絕提供血液樣本作進一步藥物測試，涉嫌危險駕駛、停牌期間駕駛、無牌駕駛、駕駛時未有第三者保險及拒絕提供血液樣本作藥物測試被捕，並遭起訴。據了解，該名被捕男子是「紋身泰」。

▼2024年9月5日屯門公路危險駕駛▼



至於昨日的謀殺案，據知「紋身泰」與52歲事主「蛤蟆東」，有涉及數萬元的金錢糾紛，紋身泰與父親「謙叔」買兇打算「教訓下」對方，不料兩名刀手疑下手太重，蛤蟆東失血過多不治。

警方經調查後，分別於昨日及今日拘捕「謙叔」和「紋身泰」。案中兩名刀手、接載刀手之的士司機及在場「睇水」的男子，4人仍然在逃。至於「睇水」男子的28歲姓陳護士女友，則涉嫌協助男友潛逃和誤導警務人員被捕。全部被捕人正被扣查。

▼2025年3月16日火炭斬人謀殺案▼



2025年3月16日火炭麗禾里斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹，十分駭人。（資料圖片/林振華攝）

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2025年3月16日火炭麗禾里斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆；懷疑屬於死者的拖鞋及衣物亦散落一地。（資料圖片/林振華攝）