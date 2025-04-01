火炭謀殺｜潛逃近半個月　其中一刀手在泰國芭堤雅落網

火炭穗禾路3月16日發生謀殺案，姓譚（52歲）、綽號「蛤蟆東」的黑幫漢死於亂刀之下。警方事後拘捕2男1女，包括策劃血案的黑幫姓黃父子主謀（76及47歲），兩人獲保釋；另一名被捕28歲女護士涉助男友潛逃，已於3月18日提堂；但包括刀手在內等人在逃。



消息稱，其中一名身有紋身的刀手，日前在泰國芭堤雅落網。據泰國傳媒報道，被捕刀手於事發當日搭飛機逃往泰國，晚上11時許抵埗。泰國當局接獲香港警方及國際刑警通報後，撤銷該名男子的居留許可，同時展開緝捕，其後發現他與泰國女友居於芭堤雅，及至3月27日上午，將其拘留。



其中一名有紋身的刀手逃往泰國，日前在芭堤雅落網。（泰國移民局圖片）

案發於3月16日下午約5時25分，姓譚（52歲）男子在麗禾里與穗禾路交界，遭兩名刀手追斬；兇徒登上一輛的士逃去。譚男嚴重受傷，昏迷由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，傍晚6時08分證實不治。據了解，死者有黑社會背景，綽號「蛤蟆東」，曾為荃灣和勝和人馬，近年「過底」至14K，跟隨北角肥標，但死者活躍於火炭一帶。

新界南總區刑事總部警司（行政及支援）李木易於案發後翌日（17日）交代案情時指，警方在黃大仙拘捕兩名中國籍男子（76及47歲），涉嫌「串謀謀殺」，相信他們策劃今次襲擊。兩人為父子關係，均有黑社會背景；相信死者與他們因金錢問題出現嚴重糾紛。

兩名被捕父子獲准保釋候查。而另一名28歲被捕女子，已被暫控一項協助罪犯罪及一項誤導警務人員罪，案件3月19日上午，已在沙田裁判法院提堂。據了解，她任職護士，案件中她協助「睇水」男友潛逃內地。

▼2025年3月16日火炭斬人謀殺案▼



2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹。（資料圖片/林振華攝）

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2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹及衣物。（資料圖片/林振華攝）