火炭謀殺｜25歲刀手重組行兇及逃走路線　刀斬假人腳　登建興大廈

火炭穗禾路3月16日發生謀殺案，姓譚（52歲）、綽號「蛤蟆東」的黑幫漢死於亂刀之下。警方事後拘捕2男1女，包括策劃血案的黑幫姓黃父子主謀（76歲及47歲），兩人獲准保釋；另一名被捕28歲女護士涉助男友潛逃，已於3月18日提堂。

消息指，泰國當局接獲香港警方通報，於芭堤雅發現在逃25歲紋身刀手，香港警方前赴泰國將疑犯押回香港，並在香港國際機場將他正式拘捕。今日（4月2日）下午4時，警方押解該名犯人，前往行兇現場的火炭麗禾里、疑犯曾換車換衫的田心下城門道，以及曾短暫匿藏的旺角建興大廈，進行重組案情。



其中一名有紋身的刀手逃往泰國，日前在芭堤雅落網。（泰國移民局圖片）

25歲疑犯身穿灰色上衣、黑色長褲及球鞋、雙手戴有白色手套，黑布蒙頭及腰纏鐵鏈，在麗禾里迴旋處向探員交代案情後一度登上警方七人車，其後他再下車，往麗禾里與穗禾路交界走去，其間曾在馬路中心停下腳步，指示行兇路線。

當走至穗禾路行人路時，探員將一把道具牛肉刀交到疑犯手中，並取出假人，疑犯從假人後方斬其腿部兩刀。探員其後手持假人一直沿行人路走去，疑犯亦持刀尾隨了一段路，然後離開行兇位置，並示意自己案發時曾跨過行人路欄杆逃走，在涉案的的士左邊登車。他結束案件說明後，登上警方七人車，前往下一個案情重組地點，即田心下城門道9號對開近富山火葬場。

疑犯於火炭麗禾里向探員交代案發經過。（王海圖攝）

警方以假人及道具刀重演行兇過程。（王海圖攝）

+ 8

下午近5時，疑犯被押至田心下城門道9號對開近富山火葬場，逗留僅數分鐘後已登車離開，但未見到他們重組的案情內容，據知疑犯在行兇後曾經過該地點。其後疑犯再被押回警方車輛，前往最後一個案情重組地點旺角花園街建興大廈。

疑犯於田心下城門道重組案情，但未能見到詳細情況。（梁偉權攝）

+ 3

下午近5時半，疑犯由警方押解下到達旺角花園街建興大廈對開，新界南總區刑事總部警司（行動）姚永勤亦在場準備。警方在兇案發生後翌日清晨至下午，曾派員搜查大廈，懷疑有疑犯匿藏，惜當時未有發現。

疑犯下車時雙手並無取物，他在建興大廈對開、面向花園街接受探員提問。他之後曾移動至建興大廈地下正門入口，並由探員押解下，經正門登上建興大廈，其後曾從側門下樓，然後再登上大廈，至下午約6時03分由建興大廈的花園街大門離開，短暫走入亞皆老街後，再被押回花園街後登車離去。整個案情重組至下午約6時06分完結。

警方交代案情時指出，該名25歲男刀手在行兇前後均曾到旺角建興大廈匿藏。他在行兇後多次更換衣物及交通工具，田心下城門道為其中一個換衫及換車的位置，然後他再短暫匿藏在建興大廈，最後乘的士往機場潛逃泰國。

火炭謀殺案，疑犯被警方押至旺角建興大廈對開。(王海圖攝)

+ 12

案發於3月16日下午約5時25分，姓譚（52歲）男子在麗禾里與穗禾路交界，遭兩名刀手追斬；兇徒登上一輛的士逃去。譚男嚴重受傷，昏迷由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，傍晚6時08分證實不治。據了解，死者有黑社會背景，綽號「蛤蟆東」，曾為荃灣和勝和人馬，近年「過底」至14K，跟隨北角肥標，但死者活躍於火炭一帶。

2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹及衣物。（資料圖片/林振華攝）

警方在黃大仙拘捕兩名中國籍男子（76及47歲），涉嫌「串謀謀殺」，相信他們策劃今次襲擊。兩人為父子關係，均有黑社會背景；相信死者與他們因金錢問題出現嚴重糾紛。兩名被捕父子獲准保釋候查。而另一名28歲被捕女子，已被暫控一項協助罪犯罪及一項誤導警務人員罪，案件3月19日上午，已在沙田裁判法院提堂。據了解，她任職護士，案件中她協助「睇水」男友潛逃內地。

案件共有4名涉案人士在逃，包括兩名刀手、一名睇水男及一名駕接應的士的車手。及後，據泰國傳媒報道，被捕刀手為25歲男子，譯名為Truong。疑犯於兇案當日晚上9時左右，從香港國際機場出發，乘坐航班前往泰國曼谷蘇萬那普機場。抵達時為當地晚上11時57分。疑犯隨即再逃往芭堤雅。

隨後，香港警方以涉嫌謀殺罪名，向Truong發出逮捕令。在泰國皇家警察與泰國當局協調下，當地調查人員成功在芭堤雅尋獲疑犯，並將其拘留。據泰國移民局所述，調查人員發現，Truong與他的泰國女友，租住住在芭堤雅一間出租屋。直至3月27日上午11點，泰國警方前往該住所將其拘留，並正式通知他撤銷在泰國的居留許可。疑犯隨即被移交至入境事務局，以便驅逐出境，並交由香港當局進行法律訴訟。

其他1刀手及1車手潛逃內地時，涉偷越邊境被捕，香港警方正與內地當局就移交程序溝通。其餘一名睇水仔仍然潛逃內地。

▼2025年3月16日火炭斬人謀殺案▼



2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹。（資料圖片/林振華攝）

+ 2

▼謀殺案翌日（2025年3月17日）警員包圍建興大廈▼



警員持爆破工具上樓，準備爆門入單位。（翁鈺輝攝）