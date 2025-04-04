iShowSpeed香港︱粉絲反轉天后等站　港鐵譴責逃票毀閘機停電梯

美國網紅iShowSpeed（甲亢哥）今日（4日）訪港，直播走勻全港，其間乘搭港鐵由上環站到天后站，大量粉絲追隨到現場，引起一片混亂，天后站人潮如鯽，並有閘機被毀，港鐵職員需要報警求助。



港鐵回覆《香港01》查詢表示，今日下午3時半左右，港鐵人員留意有人群於港島綫上環站乘車到天后站下車離開。職員一直密切留意情況，整體車務運作大致不受影響。然而，人群於天后站離開期間，有扶手電梯被拍停、亦有閘機受到破壞及有人逃票等。港鐵已就相關設施被破壞及逃票情況報警處理，並譴責作出相關行為的人。



Speed所到之處，盡是人山人海，加上今日為公眾假期，他曾在直播表示「Horrible！（可怕）」。（IShowSpeed YouTube live截圖）

天后站有閘機損毀，已暫停使用。（鄧海興攝）

記者事後到天后站視察，人流散去後天后站已復常，損毀閘機現被封起暫停使用。

▼Speed搭港鐵▼



Speed訪港行程豐富，走勻全港，包括在銅鑼灣坐電車，其間更突然衝出馬路，又到海洋公園看熊貓、餵企鵝；其後到附近的黃竹坑遊樂場踢波打籃球，大量人群圍觀。在中午，他到太平山頂遊覽，之後又到北角城市花園附近及上環文武廟。

其後他在西環登上「C朗電車」，吸引大批粉絲跑馬路追車，到上環轉搭地鐵亦引起混亂。他在天后出閘，坐車過海，遊覽馬騮山、廟街及維港。在直播的9個多小時，從港島到九龍，Speed所到之處，盡是人山人海，加上今日為公眾假期，他曾在直播表示「Horrible！（可怕）」，當時有年輕粉絲拍打車窗跟從，場面一片混亂。亦有網民表示，「這次ishowspeed在香港的直播真的是大災難」。

Speed乘搭港鐵，有粉絲跨過閘機追星。（Threads @kamdy._.417/IShowSpeed YouTube live截圖）

▼Speed訪港▼

