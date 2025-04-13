Coldplay｜23歲調酒師開緊急出口帶兩中學同學睇尾場　管理員報警

英國殿堂級樂隊Coldplay本月8日起，在啟德體育園連開4場演唱會，昨晚舉行尾場表演。據了解，一名在啟德主場館一酒吧任職調酒師的印度籍男子（23歲），在演唱會期間打開緊急出口，讓兩名中學同學未經授權下進入，管理員從閉路電視發現，立即報警。警員分別於場館內的酒吧及館內近B閘位置，以「串謀詐騙」拘捕3人。



經調查，23歲印度籍男子及21歲尼泊爾籍男子，是由調酒師帶入場館。調酒師否認收取任何報酬，案件交由東九龍總區科技罪案組第二隊調查。

英國著名樂隊Coldplay在4月12日舉行壓軸第四場演唱會，大批觀眾下午冒雨到啟德體育園準備入場觀看。（梁鵬威攝）

被捕3人年齡21至23歲，分別為印度籍及尼泊爾籍，是中學時認識的同學。其中一名23歲印度籍被捕人為啟德主場館內一間酒吧的調酒師，昨晚8時半於演唱會期間開啟啟德主場館內的一個緊急出口，並讓其處於打開的狀態，兩名中學同學在未獲授權下進入啟德主場館內。

啟德園區管理公司員工從閉路電視察覺事件於是報案，警員到場分別於場館內的酒吧及館內近B閘位置找到3人，以「串謀詐騙」將他們拘捕。

英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場。（夏家朗攝）