Coldplay｜23歲調酒師開緊急出口帶兩中學同學睇尾場 管理員報警
撰文：凌逸德
出版：更新：
英國殿堂級樂隊Coldplay本月8日起，在啟德體育園連開4場演唱會，昨晚舉行尾場表演。據了解，一名在啟德主場館一酒吧任職調酒師的印度籍男子（23歲），在演唱會期間打開緊急出口，讓兩名中學同學未經授權下進入，管理員從閉路電視發現，立即報警。警員分別於場館內的酒吧及館內近B閘位置，以「串謀詐騙」拘捕3人。
經調查，23歲印度籍男子及21歲尼泊爾籍男子，是由調酒師帶入場館。調酒師否認收取任何報酬，案件交由東九龍總區科技罪案組第二隊調查。
被捕3人年齡21至23歲，分別為印度籍及尼泊爾籍，是中學時認識的同學。其中一名23歲印度籍被捕人為啟德主場館內一間酒吧的調酒師，昨晚8時半於演唱會期間開啟啟德主場館內的一個緊急出口，並讓其處於打開的狀態，兩名中學同學在未獲授權下進入啟德主場館內。
啟德園區管理公司員工從閉路電視察覺事件於是報案，警員到場分別於場館內的酒吧及館內近B閘位置找到3人，以「串謀詐騙」將他們拘捕。
+7
Coldplay演唱會｜男子炒黃牛飛 場外兜售遇放蛇警 遭票控兼廢票Coldplay演唱會｜男子收貴$3000向放蛇警賣兩黃牛票 被票控廢票Coldplay演唱會｜4場共20萬觀眾入場 啟德園：有信心辦更多盛事Coldplay演唱會｜體育園提醒長遮不能帶進主場館 有旅客稱不知悉Coldplay｜清潔公司經理帶東主父子入場「監督」 無飛睇Show被捕