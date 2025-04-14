CHIIKAWA海港城｜店方：突有二三百人有組織排隊　情況奇怪及離譜

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。第二階段發售明日（15日）開始，惟主辦方之一Niko-Niko今日提開放排隊，近千人「打蛇餅」糾紛不斷，惹來批評。



女店長接受《香港01》訪問時，直言情況離譜，「原價買到，先係我哋想做嘅嘢。」她又透露下午突然有一大班人有組織地到場，「大量人，二、三百，警察話真係要整條隊喇。」活動負責人則表示「諗唔到咁洶湧」，現正進行風險評估處理事件。



CHIIKAWA海港城｜01直擊排隊者問排乜嘢？ 據悉有人收$400排通宵

現場不時出現涉及插隊或排隊黨的糾紛。（羅日昇攝）

店長：曾發現有組織排隊人士 最終無派籌

女店長表示，今日排隊情況與上一階段4月9日開售前明顯有別，店方曾與商場商討取消即場「walk-in」，但未能達成共識。她又指，之前亦曾發現有組織排隊人士，最終沒有派籌。據了解，今午時突有一批人有組織地召來另一批人到場，「大量人，二、三百，警察話真係要整條隊喇。」因上星期情況後因應警方建議，店方與商場方面協商，最終今日在商場協助下劃出隊列。

店長續稱，明日開售的經典公仔正價為135元，「上星期都多人搶，未至於今個禮拜搶嘅嘢喺出面個炒價利潤高。」上次在開售前一晚8時半才開始有人排隊，並非如今次一早便打蛇餅，「今日係有啲奇怪嘅，本身有叫警察驅趕，真係唔想咁早排同造成混亂。」

她指，香港不止一次發生同類情況，形容「太誇張喇，收工之前已經塞咗咁多人，真係好離譜；只要係呢隻公仔fans，原價買到，先係我哋想做嘅嘢。」

CHIIKAWA海港城｜即日券提早排隊打蛇餅 屢爆糾紛主辦方籲勿再排

CHIIKAWA香港官方期間限定店，4月15日第二階段開售貨品。（羅日昇攝）

活動負責人：有1000個籌 正進行風險評估

活動負責人何小姐則向《香港01》表示，就明日第二階段大約設有1,000個籌，現正進行風險評估處理事件，「諗唔到咁洶湧，而家做緊一啲措施。」

海港城對開有大批人士打蛇餅排隊取籌。（羅日昇攝）

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CHIIKAWA香港官方期間限定店，4月15日第二階段開售貨品，大會突宣布提早一日在海港城外設「官方排隊區」，隨即有大批疑似「排隊黨」在場輪候，有排隊者表示聽到他們要經wechat「報到」。（fb截圖）

CHIIKAWA香港官方期間限定店，4月15日第二階段開售貨品，大會突宣布提早一日在海港城外設「官方排隊區」，隨即有大批疑似「排隊黨」在場輪候，有疑似排隊黨（坐地者）不知正確開售時間。（fb/Siu Tong）

CHIIKAWA香港官方期間限定店，4月15日第二階段開售貨品，大會突宣布提早一日在海港城外設「官方排隊區」，隨即有大批疑似「排隊黨」在場輪候，有人疑向排隊者派發食物。（讀者提供）

CHIIKAWA香港官方期間限定店，4月15日第二階段開售貨品，大會稱會分3個時段派發【即日整理券】俱人「walk-in」入場。（羅日昇攝）

Niko-Niko於facebook專頁呼籲市民勿再前往海港城排隊。