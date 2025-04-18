復活節｜旅行社職員稱港人「報仇式旅遊消費」　報團人數升近4成

復活節長假期今日（18日）展開，本港多個出入境關口現人龍。其中西九龍高鐵站，清晨6時已見人潮，有「小紅書」用戶甚至上載車站迫爆情況。車站內擠滿旅客，當中不乏旅行團團友。有旅行社職員透露，疫情後港人「報仇式旅遊消費」，今年復活節報團人數比上年更可觀，上升3至4成。



大航旅行社市場部總監李鴻耀表示，今年約2萬人報團，人數比去年上升3至4成。（黃學潤攝）

大航假期今日有逾200團經高鐵外遊，市場推廣部總監李鴻耀一早在西九龍高鐵站了解情況。他表示，今個假期其旅行社有超過900團（約2萬人）經各個口岸出境，包括西九龍高鐵站、羅湖、落馬洲及機場。他說：「之前受疫情影響，其實上年開始已經報仇式旅遊消費。」今年報團人數比上年更可觀，大約上升3至4成。

有見及此，職員亦已提醒客人提早半小時至一小時到車站集合：「其實已經幾有經驗，因為復活節假期，出境人數比較多……始終係假期高峰期，要早少少。」又指旅行社已包了多架專列北上，包括潮汕、桂林、肇慶及清遠等地。

有旅行社今年包了多架專列去桂林、潮汕、貴州、張家界等地。（黃學潤攝）

大航假期首席執行官何英華表示，公司今年有220團由西九龍高鐵站出發，亦包了多架專列北上，最早一批7時出發。她指公司本來包的專列只有8卡，其後發現報團人數眾多，要改用16卡，「收完好熱烈，再收其他散團嚟做」。

何英華又指，團友大多提早到場，並無混亂，港鐵亦登開了特別通道供客人出境。何與行家交流了解後得知，今年復活節反應比往年好，而坐飛機去外地的人數減少，公司大約有40團由機場出發，主要去北京、華東，成都、新彊，行程6至8天。

西九龍高鐵站成為熱門的出境關口。（黃學潤攝）

有旅行社指，復活節假期選用陸路離境的旅客比航空多。（黃學潤攝）

有旅行社指，復活節假期選用陸路離境的旅客比航空多。（黃學潤攝）

復活節假期是港人外遊的黃金檔期之一，各口岸也擠滿出境人潮。（黃學潤攝）