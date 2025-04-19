警拘8人用AI換臉　冒報失身分證市民開戶借貸　44次申請30次過關

警方於今年4月7日至4月17日一連11日進行一個全港性針對詐騙、網絡罪案及洗黑錢罪、代號為「謀攻」的執法行動，一共拘捕503人，涉及404宗騙案及科技罪案，涉款高達15.6億元，其中網罪科搗破一個詐騙集團拘6男2女，發現被捕人利用人工智能技術及市民已報失的身份證，冒充報失人申請借貸、信用卡消費及開設銀行戶口洗黑錢，44次申請中，有30次通過身份驗證程序成功開戶，當中15次是利用人工智能換臉技術（Deepfake）。



警方財富情報及調查科高級警司呂智豪（中）、商業罪案調查科警司馮培基（左）及網絡安全及科技罪案調查科總督察孫伊琪（右）今早交代案情。（黃偉民攝）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察孫伊琪指，今年2月網罪科接獲情報，指有騙徒利用其他人的身份證在網上申請開設銀行戶口。經調查後，網罪科發現一個詐騙集團由2024年3月至2025年2月期間，盜用最少21張已報失的香港身份證，向多間銀行網上遞交合共44個開設銀行戶口的申請。

詐騙集團成員透過上載一些經過修改的身份證，包括利用人工智能換臉的方式，將自己的五官融入已報失的身份證頭像中，以及直接將自己的相片取代原先身份證上的頭像，再上載自己的自拍影像去申請網上開戶，試圖冒充已報失身份證的市民，突破網上身份驗證程序。

騙徒用人工智能方式冒認報失身分證市民，在網上開戶借貸。（警方圖片）

44次申請中，詐騙集團有30次通過身份驗證程序，成功開設銀行戶口，當中15次是利用人工智能換臉的方式。詐騙集團繼而利用這些戶口申請借貸及信用卡消費，涉案金額約港幣$86萬，同時亦利用這些戶口清洗超過港幣$120萬懷疑犯罪得益。

網罪科鎖定詐騙集團的骨幹成員後，於4月10日在全港多個地點展開拘捕行動，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪名拘捕6男2女，包括集團主腦及骨幹成員，行動中檢獲多部手提電話、電腦、外置儲存裝置等證物。被捕人士年齡介乎24至41歲。而集團主腦及部份骨幹成員均有黑社會背景。

警方就今次案件已向金融機構給予適當建議，提升防騙保安措施，亦會繼續與各行業持份者保持緊密交流。警方提醒市民「有圖未必有真相」，高科技欺詐工具令人防不勝防。市民要時刻提高警覺，保護自己的個人資料，以免被不法份子利用犯案。