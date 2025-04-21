太空油｜跟社工巡荃濱 少年說友人不知毒 列毒品後更多「隱」君子

吸食太空油在疫情期間在青少年同儕間蔓延，政府直至今年2月才正式立法列為毒品，但毒根早已深入青少年。這一夜，《香港01》記者跟隨外展社工到荃灣海濱「執夜青」，聽到青少年說身邊有朋友吸食太空油，埋怨政府宣傳不足，令朋友缺乏對太空油危害的認知。



社工指近半年吸食者增多，曾目睹有少女吸食後跳海自殺，幸好獲救，醒來後她除了記得跳海，前後的事一概不記得。社工指太空油列為毒品後，青少年吸食變得更加隱蔽，「食開嘅照食，底層問題無解決」。



要有效打擊太空油，治標的是禁止擁有太空油最主要的載體電子煙機，而非借禁煙只禁煙彈；治本是增撥資源和支援給年輕人、家長及學校，建立健全體系，提供安全感，讓少年不再輕易因壓力被外界誘惑拉出去。社工表示，今日流行太空油，明日可能就流行另一種毒品，讓青少年「免疫」才是上策。



近幾年「夜青」數量愈來愈多，21歲以下吸食毒品者亦有明顯升幅，上年有720人被呈報吸毒毒品，按年升8%，當中有三成涉吸食太空油。（梁鵬威攝）

網絡世界中常流傳青少年疑似吸食太空油的影片，香港中華基督教青年會荃灣會所程序幹事呂卓僖及助理主任幹事馮智傑是荃灣區夜展服務隊的社工，近年夜晚出隊時見證愈來愈多年輕人吸食太空油。

目睹個案吸食後嘗自殺 醒後表示無記憶

呂卓僖曾目睹有個案吸食太空油後嘗試跳海自殺。「坦白說，我沒有想過吸食太空油的衝擊會大到令人想自殺。」他憶述當天情況時似乎還有種害怕，直言當時很震驚。「當時聽到該名年輕人求助時，我們已即刻衝出去，想提供支援，但她當時吸食太空油，身體有反應時，她便跳了下去。」

幸好，當時獲途人相助，即刻救下該少女並送院治療。她在醫院清醒後，對呂卓僖說，自己只記得跳海，但對於跳海前和跳海後，甚至連自己為何會出現在醫院的記憶全部不記得。呂卓僖表示，當時該名青少年正面對很多人際關係及感情的困擾。

吸食太空油的年輕人多數面對很多困境，或是家庭關係、或是人際關係、或是學業進度等，樁樁件件令他們覺得需要透過太空油去逃避無法處理的壓力或者現實。 香港中華基督教青年會荃灣會所程序幹事呂卓僖

外展時留意青少年有否拿電子煙

時間倒轉至半年前，馮智傑發現愈來愈多青少年向他表示曾吸食太空油，「過往只是零星聽到一兩個吸食太空油個案，但近半年吸食狀況愈來愈普遍。」就相關趨勢，外展小隊亦有新應對安排，「我們外展時會留意多些是否有拿電子煙的青少年及身體反應， 又或者透過本來相熟的年輕人網絡，接觸吸食太空油的青年，再思考如何作出支援。」

夜展社工一隊通常有5至7人，每間中心規定不同，有不同的出隊方式及頻率。負責荃灣區的夜展社工小隊一星期需出隊4日，每日工作時間為晚上10時至翌晨6時。（梁鵬威攝）

或受「觀濱」（觀塘海濱）熱潮影響，荃灣海濱成為了區內少年的聚腳地，夜晚仍有不少人在此地聚會。（梁鵬威攝）

社工巡「荃濱」獲青少年「派JOB」：政府宣傳太空油危害不足

外展當日，一眾社工約夜晚10時半到訪荃灣海濱，《香港01》記者跟着前往。望著眼前人來人往的場景，有隊員笑言，因觀濱（觀塘海濱）熱潮，荃灣海濱亦成了附近居民的聚腳地，他們時常在荃濱附近結識青少年。

小分隊到場不久，便遇見了相熟的青年，馮智傑第一時間對他說，「點阿師兄、最近有咩搞」，更為他送上生日祝福。

閒話家常中，該青少年透露身邊有朋友吸食太空油，認為政府宣傳不足，青少年缺乏太空油危害的認知。馮聽後笑言被「派JOB」，稱該名少年變相叫他多點接觸年輕人，宣傳太空油的危害。

外展小分隊到荃灣海濱不久，便遇見了相熟的青年，與其交談甚歡。（梁鵬威攝）

取得信任 青少年向社工透露自己或朋友吸食太空油

看見社工與少年有來有往，記者好奇地問道，如何令青少年向社工坦露心聲，是否初次傾談已有少年會對他們說吸食毒品等經歷？呂卓僖與馮智傑對視一眼，回答道：「其實現時青少年戒心不輕，初次接觸時未必會毫無保留地分享自己的故事。」

但社工相信人與人之間的紐帶，與青少年保持緊密聯繫，時常招呼他們到中心聚會，讓他們感到關心，建立信任。在青少年相信社工願意保密及同行後，才會慢慢分享自己的故事，講述正在面對的困難或者需要，例如吸食太空油的情況。

說畢，外展隊社工又找到兩位青少年，上前與他們打招呼。記者在遠處聆聽他們的對話，知悉兩位青少年並非區內居民。照理來說，應不會計於小隊KPI（職效指標）內，但社工們沒有離開的打算，繼續與他們聊著天，工作、興趣、日常，無一不談。對話中，兩名青少年提到，有朋友吸食太空油，不過自己不曾吸食。

外展隊與剛結識的青少年交談，一位青少年透露曾有朋友吸食太空油，不過自己不曾吸食。（梁鵬威攝）

曾有報道寫道，外展社工常與青少年接觸，需想方法融入少年群體，當中最重要的元素便是「型」，熟悉青少年的文化，例如滑板、打籃球等。

馮智傑稱作為外展社工，最重要的便是要對青少年有承擔，以及真誠地聆聽他們的故事。（梁鵬威攝）

被問外展社工是否真的要好「型」？馮智傑搖頭表示，真誠亦很重要。「好坦白地，我唔識滑板又唔係好識打波，單車都好一般，但最重要的是讓年輕人感到有被真誠地聆聽他的故事，要對年輕人有承擔，有信念陪伴他們走出困境。」

同行之路說來容易，但做起來難，途中會遇到許多挫折，如果對青少年沒有足夠的信念，即使是社工，「也很容易被挫敗打倒」。

2月立法列毒品 「但食開嘅照食，底層問題無解決」

今年2月，港府將太空油的主要成份「依托咪酯」列為毒品，惟呂卓僖指出吸食情況沒有減少，「有吸食開嘅都係繼續食，佢哋個壓力及問題不會因為立法後便紓緩」。

他指法例令吸食太空油的青少年更加隱蔽，以往常常於公眾地方看見年輕人吸食太空油，但現時青少年多數轉向屋邨內或後樓梯吸食，外展小隊尋找個案時更加困難。

煙彈煙機齊禁 打擊效果將更好

至於有消息指，日後政府將進一步立法，禁止於公眾地方攜帶電子煙煙彈，呂卓僖思考片刻，回覆指對阻止吸太空油幫助不太大。他認為，煙彈和煙機兩者并存，電子煙機是吸食太空油最主要的載體，亦是最廣為認知的吸食工具，若想阻止太空油擴散，兩者齊禁會更好。

毒品轉變快 需增學校家庭支援解決根源問題

訪問尾聲，他們提到毒品趨勢轉變極快，今日流行太空油，明日可能就流行另一種毒品，例如「小熊軟糖」、「跳跳糖」等，與其說打擊太空油，毒品才是最終目標。但有社工嘆息說，毒品每到一個階段就有新的產品。

毒品屢禁不止，每到一個階段就有新的產品，已與其交手十數年，見盡不同時代的毒品。 香港中華基督教青年會荃灣會所社工

馮智傑希望政府可從根源打擊毒品，增撥資源和支援給年輕人、家長及學校，建立健全體系，提供安全感讓年輕人不再輕易因壓力被外界誘惑拉出去，「很多時候年輕人為了逃避壓力才吸食毒品，如果我們可提供更多支援，令他們知道有人願與他們同行，毒品問題會較易解決。」

同行陪伴為青少年建避風港 冀不需再靠毒品走出困境

被問今時今日的社工還可以做什麽以支援青少年，避免他們邁入毒癮深淵？兩位受訪社工頓了頓，沒有立刻回答，當日浪恬波靜，荃灣海濱亦少見地沒有異味，海風輕拂，吹起各人衣角的同時，呂卓僖的聲音慢慢揚起，「我們會陪伴在他們身邊，並提供家庭支援，共同面對他們成長的困境，建立避風港，冀望日後年輕人不再需要透過毒品，逃避無法處理的問題和煩惱。」

呂卓僖表示，將提供家庭支援，共同面對青少年成長的困境，建立避風港，冀望日後年輕人不再需要透過毒品，逃避無法處理的問題和煩惱。（梁鵬威攝）

我們相信人可以改變。作為社工，我們希望讓年輕人亦相信自己有能力離開某個不好的行為或環境。 香港中華基督教青年會荃灣會所助理主任幹事馮智傑

馮智傑相信人可以改變，作為社工，他希望讓年輕人亦相信自己有能力離開某個不好的行為或環境。（梁鵬威攝）

社工話語誠懇堅定，一如之前他們提到的，外展社工最重要的是態度，要幫助青少年必須要對他們有承擔、有信念，願意聆聽他們的每一句話語。畢竟，真誠才是最大本領。