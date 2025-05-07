獨居長者悲歌｜12年6獨居者化白骨無人知　社工籲三方主動免憾事

今早（7日）葵涌石籬一邨揭發一宗屍體發現案，石安樓一名單位住户欠租約數月，房屋署人員上門拍門但無人回應，最終破門入屋，在廁所赫見一副白骨。據了解，死者為姓丘（83歲）老翁，他是長期病患者，領取綜援過活，獨居涉事單位已經25年。翻查資料，連同今次個案，本港自2013至今的12年間，至少發生6宗獨居者倒斃單位腐爛見骨、甚至化為骸骨的案件，當中5宗為均是房屋署上門追收欠租或收樓時揭發。



資深社工陳琬琛認為，房屋署等政府部門、獨居者的鄰居、以至獨居者本人，也可更主動避免同類憾事再次發生。其中房屋署或其他政府部門，對於一些獨居、身體虛弱長者應主動跟進，如聯絡不上本人，亦可透過聯繫其子女及親友等，了解他們的狀況；居民若發現鄰居是有需要人士或獨居長者，可主動關心對方；另外，獨居長者亦可主動參與長者中心活動，讓別人知道他們的情況，一旦中心發現長者長時間沒有現身，也可主動跟進關心。



石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，警員到石安樓調查。（黃學潤攝）

資深社工陳琬琛接受《香港01》訪問時表示，對於一些獨居長者，尤其是身體比較虛弱的，不論政府部門或街坊，如果見到該名長者有一段時間都沒有出現，應主動關心，例如街坊可以幫忙敲門、政府部門可以打電話聯繫，了解他會否發生特別事情。

陳琬琛認為，政府部門或跟進個案的社工，如果知道某個案是獨居長者、又是長期病患者，相關人士或有跟進開的社工，理應定期上門探訪；如發現長者有一段時間失聯，亦要打電話或上門。相關人士或社工如有長者子女或親友的聯繫方式，就算聯絡不上本人，亦可透過子女親友，知悉長者近況，及早發現避免發生悲劇。

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，據了解，涉事單位住有一名老翁。（黃學潤攝）

陳琬琛亦鼓勵獨居長者參與長者中心活動或成為會員，讓別人知道他們的情況，若長者經常不出現，中心社工亦會主動幫忙了解情況，對於一些身體狀況較差的長者，中心社工亦會特別關顧他們，會找義工上門探訪等。

另外，鄰居街坊亦可主動關心身邊的獨居長者，如發現該名長者本來經常在社區出現，但突然間不見他們，可以主動「敲下門」，或聯絡房屋署看看可否持到其親戚朋友協助了解；甚至發現有可疑的話，亦可能需要開門了解屋內發生什麼事。陳琬琛強調，社區需要營造守望相助、互相關懷的氛圍。

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，今午有警員仍在事發樓層看守。（香港01記者攝）

根據2021年統計處2021年人口普查，共有188,569戶獨居長者及147,091戶雙老家庭。而早前新一套人口推算數字，亦預計未來人口會持續高齡化，長者人口會由2021年的145萬上升至2046年的274萬，佔總人口的比例由約兩成，升至三成六，即每3名港人中便有多於一名是長者。獨居長者人數亦勢必有所上升。

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，警員到石安樓調查。（黃學潤攝）

翻查資料，過去12年連同今次個案，至少發生6宗獨居長者倒斃單位腐爛見骨、甚至化為骸骨的案件。其中，2013年深水埗元州邨，房屋署人員因欠租上門收樓時，揭發一名患鼻咽癌的50歲獨居男子，倒斃屋內4個多月，屍體腐爛見骨；2015年富昌邨富誠樓，房署人員亦因欠租上門收樓時，揭發一名84歲老翁疑病發失救倒斃屋內，屍體化為骸骨。

另外，2018年將軍澳康盛花園，執達吏因有業主長期拖欠管理費上門收樓時，揭發57歲户主已化為白骨，相信死亡時間以年計；同年8月青衣長宏邨，房屋署職員因户主長期欠租而上門追租，破門後揭發七旬男户主死去多時已化白骨。2023年沙田水泉澳邨，房屋署因發現單位長期無用水電煤，懷疑遭丟空，上門收樓時始發現69歲獨居男户主已化成骸骨伏屍大廳；2025年今日葵涌石籬邨，房屋署上門追租時，破門後揭發一名83歲獨居老翁已化成白骨。以上個案，其中有5宗為均是房屋署上門追收欠租或收樓時揭發。