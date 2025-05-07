獨居長者悲歌｜獨居翁屋內化骨　區議員倡跨部門數據庫辨高風險者

葵涌石籬一邨一宗屍體發現案，揭破一宗獨居長者悲歌。石安樓一名單位住户欠租3個月，房屋署人員今早（7日）上門拍門，因無人應門而破門而入，赫見一副白骨躺在廁所馬桶上。警方經調查後相信，死者為獨居於涉事單位近25年、有長期病患的83歲姓丘老翁。當區區議員郭芙蓉形容事件為悲劇，對此深感痛心，並建議政府各部門考慮建立跨部門資料互通的大數據庫，以助識別高風險人士。



石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，今午有警員仍在事發樓層看守。（香港01記者攝）

郭芙蓉指出，獨居長者、雙老家庭及以老護老家庭特別需要溝通和長期關注。惟現時跟進個案需分別向房屋署、社署、醫管局等部門索取資料，往往耗時，容易錯失黃金時間；今次事件反映現行政策及跟進機制仍有改善空間。

她建議，政府各部門若能建立跨部門資料互通的大數據庫，將有助識別高風險人士，政府亦能在短時間內精準地尋找到有需要的家庭，並盡快聯絡到失聯個案。她表示，疫情期間已向政府反映應「拆牆鬆綁」，但政府以需平衡個人私隱為由，遲遲未有推行。

涉事單位由鐵鏈鎖住。（林振華攝）

社署早前宣布，「地區服務及關愛隊伍—支援長者及照顧者計劃」已於4月1日擴展至全港18區，為期12個月，協助識別有需要的獨老和雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者，並將個案轉介至社會福利服務單位跟進。郭芙蓉表示，關愛隊一直要達到特定的關鍵績效指標（KPI），例如建立社區網絡，接觸區內不同家庭及人士，關愛隊亦會從中建立資料庫，但接觸面始終有限，未能如政府部門般掌握詳細及準確的資料，因此在尋找相關家庭方面仍有局限。

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，警員到石安樓調查。（黃學潤攝）

翻查資料，立法會於去年10月討論支援高風險長者，當時亦有議員要求醫管局、房屋署、社署互通長者資料，相信有助識別高風險長者。勞工及福利局局長孫玉菡當時回應指，根據內地經驗，互通資料有助識別高風險長者，可在不違反私隱條例的前提下試行。

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，據了解，涉事單位住有一名老翁。（黃學潤攝）