尖沙咀「樓上吧」非法提供水煙　控煙辦票控2顧客　擬檢控經營者

衞生署控煙酒辦今晚（5月17日）打擊在禁煙區非法吸食水煙違法活動，派員喬裝顧客到尖沙咀山林道38號一間「樓上吧」，發現一名女侍應向客人提供水煙。控煙辦人員見時機成熟，向一男一女顧客票控定額罰款通知書。。調查仍在進行，控煙酒辦會考慮向涉嫌協助及教唆吸煙罪行的酒吧經營者提出檢控，亦會將個案轉介酒牌局，以作適當跟進。



現場消息指，涉案酒吧佔地2,000平方米，更設有露台及天台範圍，另佔2,200平方米。人員在現場檢獲水煙壺及煙膏。



控煙辦人員見時機成熟，向一男一女顧客票控定額罰款通知書。（控煙辦提供）

《條例》禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款五萬元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。

此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。

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控煙酒辦主任林民聰醫生指，去年，控煙酒辦共採取162次針對在禁煙區非法吸食水煙的行動、向違例吸煙者發出162張定額罰款通知書，及向違反其他相關罪行的店員及酒吧／食肆負責人發出89張傳票。

林生提醒市民，水煙是吸煙產品，它所用的助燃物（如煤炭）在燃燒時會產生一氧化碳。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

吸食一小時水煙的煙霧吸入量，可達一根傳統捲煙的100至200倍。同時，共用水煙器具會增加水煙使用者感染結核病等傳染病的風險。

他忠告市民，不要吸食水煙或使用其他吸煙產品，並呼籲吸煙人士為個人及他人健康着想，盡快戒煙。更多有關吸食水煙對健康的危害，可參考以下連結：www.livetobaccofree.hk/pdfs/waterpipe_leaflet_new.pdf。