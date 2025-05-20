禮儀師接「行家最驚」個案　送別流產BB：父母喊唔出嘅悲痛會傳染

生、老、病、死是人生必經階段，但有些人的離世，卻比其他人來得更快、更令人傷感。「香港善終禮儀教室」近日在社交平台上，分享從事殯儀業十多年以來，首次處理流產胎兒，觸摸着那副大小僅如手掌的棺木，自己不禁手震，雖然BB父母由始至終不曾哭泣，但「喊唔出嘅悲痛，原來真係會傳染㗎」。留言中亦提到﹕「我哋寫經歷出嚟，希望大家尊重每個生命，莊嚴同係有方法處理，希望走咗同在生嘅都得到最合適嘅方法去釋懷。」



《香港01》聯絡了發帖的殯儀禮儀師Ben，他表示，不幸在母腹中夭折的BB為數不少，但父母未必懂得如何辦理後事。他們會為嬰兒父母申請領回遺體，以免小朋友變為醫療廢物，並安排好喪禮讓家人追思。



帖文中寫到，摸着離世嬰兒那副大小僅如手掌的棺木，不禁手震。圖片並非文中離世者的棺木，只是教學用的空盒。（Threads @hk_professional_funeral_centre）

帖主指出，今次處理BB離世個案時，聞到的消毒藥水味比香燭味更濃，隔着口罩吸入氣味仍覺刺眼；「BB父母企喺走廊陰影位，由頭到尾無喊過一聲——喊唔出嘅悲痛，原來真係會傳染㗎」。

帖主又形容，流產胎兒是「行家最驚嘅Case」，稱不少「行家」對這類個案「耍手擰頭」，「話『呢啲job邪到貼地』」，但帖主反問「無人接，呢個世界就當佢無存在過？」他完成個案後覺得「心口有舊（嚿）石，究竟我今日送緊一個BB，定係送緊人性嘅最後溫柔？」

帖文中寫到，摸着離世嬰兒那副大小僅如手掌的棺木，不禁手震。圖片並非文中離世者的棺木，只是教學用的空盒。（Threads @hk_professional_funeral_centre）

發帖的Ben接受《香港01》訪問時指出，有不少BB或因母親身體欠佳、發育不健全等原因，不幸在腹中夭折，若不向醫院申請認領遺體，為其辦理後事，最終會被當作醫療廢物處理，「我相信父母，對於小朋友走咗，冇一個會唔傷心，而小朋友變醫療廢物，亦好傷感」。

然而，認領遺體的程序複雜，好多家庭都很少接觸，故Ben說他們作為有專業知識的人，會幫助父母申請，並為離世的BB辦理體面的喪禮，讓家人能夠追思，「畀佢尊重，無論大小，小朋友定老人家，都冇分別，任何人嚟到呢個世界都唔容易」。

葵涌火葬場流產胎專用火化設施「永愛堂」於2022年9月啟用。（Threads @hk_professional_funeral_centre）

他亦提到，今時今日仍有很多人誤會善終、殯儀行業，有時會感受到壓力，「佢哋覺得死人錢好好搵，但真正有心人唔係真係好搵到食，我哋會做好本分，做好喪禮，因為人最後一程一定要做好」，希望社會真正理解殯儀業，放下有色眼鏡。