Keeta罷工｜外賣員天水圍罷工6小時　促撤搶單制：冇晒安全

本月多區Keeta外賣員發起罷工，不滿平台降低單價、推行優先派單機制，以及推行搶單制度。繼荃灣、九龍城、中環及紅磡區，今日（25日）約40名外賣員在天水圍嘉湖銀座聚集，重申取消搶單制度、改善不順路「孖單」等5大訴求，從上午9時罷工至下午3時。外賣員直言Keeta安排的送餐時間短促，令車手「冇晒安全」，而且單價低難以維生，加上遲到失去「準時獎」，時薪隨時「低過最低工資」。



本月多區Keeta外賣員發起罷工，不滿平台降低單價、推行優先派單機制，以及推行搶單制度。繼荃灣、九龍城、中環及紅磡區，今日（25日）約40名外賣員在天水圍嘉湖銀座聚集，重申取消搶單制度、改善不順路「孖單」等5大訴求。（黃學潤攝）

據外賣員所講，天水圍區Keeta約有500名登記車手，活躍的大約300人。駕駛私家車送餐的阿K，計算油費、泊車費成本，以目前價單水平「一定蝕錢」。搶單制度、平台安排的送餐時間短促，更加危及車手安全：「Keeta俾取餐到交去客（的時間），經常性得4、5分鐘，唔考慮等紅燈。冇晒安全，除非去衝紅燈、危險駕駛，咁先可以準時送達俾個客，以前點都有15分鐘（送餐時間）。」

以一張$57的「孖單」為例，阿K疲於奔命去不同餐廳取餐，再送去不同屋苑，賺取的可能低於最低工資。「一個天（水圍）南一個天（水圍）北，停車場拍卡。一間銀座攞餐，一間去到新北江攞餐，一個送天華一個送天澤，唔同地方唔同客戶時間唔夠，價錢又極低，我哋仲要入停車場，兩個停車場都$30多，你俾得$57我，我要用成個鐘數，得十幾蚊一個鐘，低過最低工資。」加上遲到失去準時獎，變相一張單可能只賺取十元八塊。

搶單制度是外賣員首要希望撤銷的制度，其中一名罷工的單車手表示：「有時我踩住部單車見到一響，我要撳㗎嘛係咪先？咁我撳得嚟如果前面有條柱或者有個人，『坪』一聲撞埋去？死啦。我哋單車都好啲喎，如果師兄揸電單車嘅，瞓低喺路度點計數呀？」他認為應該公平派單。

搶單制度是外賣員首要希望撤銷的制度，認為Keeta應該公平派單。（黃學潤攝）

Keeta去年開始推出的「K GO」計劃，為參與計劃外賣員提供優先派單。計劃簡介列明參與計劃外賣員整體訂單密度會更高，同一時間訂單更多、訂單配送距離更短、訂單更簡單，但單價會調減。（王小虎／KeeTa外賣關注組）

Keeta去年開始推出的「K GO」計劃，為參與計劃外賣員提供優先派單。計劃簡介列明參與計劃外賣員整體訂單密度會更高，同一時間訂單更多、訂單配送距離更短、訂單更簡單，但單價會調減。

罷工的外賣員批評Keeta「惡意減價」：「希望佢公平派單啦，跟住唔好有K Go啦，唔公平派單㗎，優先派晒畀佢哋，跟住個價錢又好低，我哋又搵唔到食。」