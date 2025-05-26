有片｜村屋驚現眼鏡王蛇過山烏　盤踞電腦枱　蛇王：俾佢咬到死梗

沙田民居驚現毒蛇過山烏。今日（26日）凌晨時分，住村屋的事主驚見家中電腦枱有蛇盤踞，慌忙報警求助。「蛇王」奉召到場，不消兩分鐘「收服」該條「過山烏」（眼鏡王蛇）。



事主李先生向《香港01》憶述稱，他初時以為是電線移動，細看下竟然是一條蛇。而從他拍攝的片段可見，毒蛇突然伸前，狀似作出攻擊，相當嚇人。李又引述「蛇王」指，估計毒蛇可能是從廁所去水喉潛入，實屬罕見：「一年都捉唔到3條，超毒蛇比（俾）佢咬到即死緊（梗）。」



沙田一村屋凌晨驚現毒蛇，盤踞電腦枱，事主報警求助。（李先生提供）

李先生於凌晨1時左右報警，他說：「啱啱諗住瞓覺，我女朋友見到電腦枱面有條蛇，喊晒咁跑出嚟嗌救命，我即刻報警。」、「見到電腦枱面好似有條電線郁郁吓，原來係條蛇。」

「蛇王」到場向二人表示那是「過山烏」，帶有強烈毒性，在香港較為罕見。 「蛇王」手到拿來，只消2分鐘便就牠「收服」，並估計是從廁所去水喉潛入屋內。「佢（蛇王）話呢啲咁罕有嘅事唔會比我遇到第二單，再遇到勁過中六合彩。」