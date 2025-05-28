Keeta外賣員罷工｜公司發信稱搶單制僅為輔助　檢視路線改善孖單

本月Keeta外賣員在荃灣、九龍城、中環、紅磡及天水圍等區發起罷工，控訴平台降低單價、實行優先派單機制，以及推行搶單制度。今日（28日）Keeta向外賣員發布公開信解釋爭議。



Keeta在信中指到，在過去一個月共與送遞員進行了16次面對面交流，指其意見會作為改進產品和服務的依據。Keeta表示，收到送遞員對搶單列表的意見以及使用上的安全憂慮，公司將逐步改善產品設計，確保送遞員能夠更安全地使用該功能。信中亦提到，Keeta現場派單模式佔所有訂單接近9成，搶單列表僅作為輔助，佔整體訂單數量比例非常小。另外，就較為爭議的「K GO」優先派單機制，Keeta表示機制旨在為願意投入時間頻密接單的送遞員提供合適的工作模式，提高送遞員接單量，顯著增加送遞員收入；另外K GO計劃以易送訂單為主，參與的送遞員在同一時段內獲派的訂單密度較高、距離較短，送遞員加入後整體收入增加逾2成。至於因疊單（又稱「孖單」）問題送遞員導致遲到而失去準時獎金，Keeta表示會持續優化路線規劃，定期檢視送遞路線個別異常情況，持續提升送遞方案及路線規劃。



Keeta表示，在K GO計劃中訂單僅展示額外的動態獎勵補貼，最終會加上其他服務費，於訂單完成後結算服務費總額。

Keeta表示，送遞員每張訂單所獲取的收入為多項組合而成，包括基本服務費、服務費補貼、準時獎賞和用戶給予的小費。配送服務費及獎勵會因應不同因素而有差異，如上線時段、配送距離、配送難度及市場需求等。

據了解，今年1月至5月期間，Keeta香港的高頻送遞員（即每月接單達22天及以上，日均配送訂單時間為6小時以上）月均收入在30,018港元。其中，電單車送遞員平均收入可達到35,542元。

為確保外賣員安全 將逐步改善產品設計

就搶單安全問題，Keeta指除了將逐步改善產品設計，確保送遞員能夠更安全地使用該功能，公司亦建議送遞員夥伴在停車及安全合適的環境下查看及挑選訂單。Keeta一直將送遞員的安全放在第一位，Keeta將增加送遞員安全教學次數，加強交通安全宣導，提示時刻留意道路情況。此外，Keeta指搶單列表讓送遞員夥伴獲取更多訂單的機會，而且單純打開列表不會影響送遞員接單率，接單選擇上更具自主權。

Keeta澄清K GO計劃僅展示額外動態獎勵補貼

Keeta在信中提供到有網絡流傳K GO出現服務費5元的訂單，此為送遞員夥伴誤會訂單頁面展示的金額。Keeta澄清，在K GO計劃中訂單僅展示額外的動態獎勵補貼，最終會加上其他服務費，於訂單完成後結算服務費總額，並沒有服務費總額為5元的訂單。

5月10日約40多名Keeta外賣員在荃灣海壩街附近聚集抗議。（黃偉民攝）

Keeta回應外賣員抗議「孖單」不順路問題

至於疊單（又稱「孖單」）問題，Keeta指此為外賣行業常見的配送形式，疊單類型有同店取餐、同地交付、同取同送、順路疊單等等，讓送遞員在繁忙時段獲得更多訂單，以更高效率完成配送。Keeta會持續優化路線規劃，一方面根據送遞員意見反映作出調整；另一方面累積營運數據，定期檢視送遞路線個別異常情況，持續提升送遞方案及路線規劃。

另外，為保障送遞員夥伴的配送體驗，Keeta表示充分考慮各種路面因素而訂定合理時間，以地圖導航預計送達時間作為參考，若適逢商家出餐較慢，滿足上報條件，可額外增加緩衝時間，以獲取準時獎賞。

5月10日約40名外賣員在天水圍嘉湖銀座聚集，重申取消搶單制度、改善不順路「孖單」等5大訴求。（黃學潤攝）

Keeta表示目前正以可預約指定時段或即時上線接單，兩種模式並行，讓送遞員享有充分的自主選擇權。Keeta自2023年進入香港市場以來，致力本地餐飲外賣行業帶來一系列創新舉措，迎合送遞員不同需求。接單模式及獎勵計劃也漸見豐富多元，讓追求彈性工作或者願意長時間投入的送遞員各取所需。

Keeta指今年已舉辦6場交流會，為繼續聆聽聽各方聲音，定期在各區設有流動服務站，5月在沙田、大埔、北區、中西區、灣仔、東區及油尖旺區解答送遞員疑問，詳情會在Keeta送遞員Telegram頻道公布，送遞員亦可透過Keeta Rider應用程式留下想法。