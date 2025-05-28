天水圍貨倉三級火︱消防：大致被救熄　繼續射水降溫防死灰復燃

天水圍廈村路物流中心貨倉火警，發生至今近24小時，消防處表示火警於今日（28日）上午10時大致被救熄。



消防處稱，經過消防人員日夜撲救，天水圍廈村的三級火警於今日（5月28日）早上8時28分受到控制，並於早上10時大致被救熄。消防人員仍會在現場射水，以降低火場溫度，防止死灰復燃。此外，消防處火警調查專隊亦會在現場展開調查工作。

天水圍三級火警，於今日（28日）早上10時大致被救熄。（消防處facebook圖片）

消防員繼續在場射水降溫。（消防處facebook圖片）

早上9時，消防員繼續向火場射水灌救。（消防處facebook圖片）

火勢今日（28日）早上6時12分已被包圍。（蔡正邦攝）

物流中心貨倉內部熏黑。（蔡正邦攝）

貨倉內部燒至熏黑。（蔡正邦攝）

▼今晨（28日）物流中心貨倉情況



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由消防處facebook圖片可見，現場貨倉範圍甚大，全告倒塌，但仍然有火光和白煙冒出；消防員在雲梯上不斷向火場射水。

現場仍有火光冒出。（消防處facebook圖片）

消防處昨日（27日）中午12時40分接報，指天水圍廈村一個貨倉發生火警，並於下午1時33分將火警升為三級。

貨倉被燒至出現倒塌。（消防處facebook圖片）

警方及消防處於昨日晚上7時半召開記者會交代火警詳情。消防表示，接報後約5分鐘到場，火場面積200米乘200米，涉5個貨倉，主要儲存電器、衣物及雜物，部分貨倉已倒塌。經風險評估後，需鋪設輸水喉逾300米，故下午將火升為三級，以調派額外資源。消防在起火貨倉，救出5隻狗，全部無受傷，已交予狗主。天水圍救護站主管潘江澤表示，一名倉庫職員背、頸二級燒傷，另一名消防員吸入濃煙，均清醒送院。

天水圍廈村路一個貨倉發生三級火，消防派出無人機進行高空火場勘察。（消防處fb）

▼昨晚（27日）救火情況



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▼ 火勢猛烈，濃煙席捲半空



天水圍廈村路一個物流中心貨倉發生火警，大量濃煙席捲半空，一人燒傷送院。（翁鈺輝攝）

天水圍貨倉起火，消防員出動兩條喉及兩隊煙帽隊救火。（消防處圖片）