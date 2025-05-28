天水圍三級火｜焚燒17小時仍未熄 增派至8條喉7隊煙帽隊通宵灌救
撰文：凌逸德
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天水圍廈村路一個物流中心貨倉，昨日（27日）中午12時40分發生火警，至下午1時33分升為三級火。初步動用6條喉及6隊煙帽隊到場灌救，貨倉焚燒數小時後，部分位置已倒塌。及至今日（28日）清晨5時半，即火警發生約17小時，火場火勢仍然未被救熄，消防處更增派至7隊煙帽隊及8條喉到場灌救。期間，消防員用儀器監測火場溫度、同時出動無人機等多角度協助視察火場情況。
消防處在facebook表示，現場火勢猛烈，火場面積200米乘200米，溫度近550度。處方已派出無人機進行高空火場勘察，亦派出滅火機械人進入火場協助滅火行動，估計滅火工作仍會維持一段時間。
警方及消防處於晚上7時半召開記者會交代火警詳情。消防表示，接報後約5分鐘到場，火場面積200米乘200米，涉5個貨倉，主要儲存電器、衣物及雜物，部分貨倉已倒塌。經風險評估後，需鋪設輸水喉逾300米，故下午將火升為三級，以調派額外資源。消防在起火貨倉，救出5隻狗，全部無受傷，已交予狗主。天水圍救護站主管潘江澤表示，一名倉庫職員背、頸二級燒傷，另一名消防員吸入濃煙，均清醒送院。
消防處表示，一直有監測濃煙濃度及毒性，暫未有發現有毒的情況，仍在進行滅火行動，調查會在稍後進行。由於部分倉庫已倒塌，消防員入內有困難，故一直用動態風險評估模式評估危險，並派出滅火機械人滅火。
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