屯門公路爆水管│今明兩通宵再封往元朗兩線　作永久路面修復工程

屯門公路前日（26日）深夜11時左右爆水管，經過大約27小時搶修，水務署於今日（28日）凌晨宣布，「涉事水管已於今日凌晨約3時完成修復」，並於今早約6時全面重開受影響行車線。

惟運輸署今晚再宣布，接獲水務署通知，有關路段兩條行車線需要再次封閉以維修路面。換言之由爆水管當晚起計，屯門公路相關路段要連續4晚封路；水務署則指，再次封路為進行永久路面復修工程，而日前僅為臨時維修。



運輸署表示，接獲水務署通知，因緊急路面維修，以下路段將於下列時間封閉：

．5月28日晚上11時至5月29日早上5時30分：屯門公路（往元朗方向）近兆康港鐵站的中線及慢線

．5月29日晚上11時至5月30日早上5時30分：屯門公路（往元朗方向）近兆康港鐵站的中線及快線

運輸署呼籲駕駛人士盡量忍讓，並提醒市民留意電台/電視廣播的最新交通情況。

而水務署FACEBOOK專頁「滴惜仔」則於28日晚上11時38分宣佈：「就昨日 (27日）屯門往元朗方向近兆康站的水管滲漏事故，由於路面修復工程需時，為免屯門公路交通受阻，水務署昨晚決定先進行臨時路面維修工程，以爭取在清晨6時全面重開屯門公路。」同時又指，署方會在非繁忙時間將上述路段暫時封閉，以進行永久路面復修工程。

屯門公路往元朗方向近兆康爆水管，昨日（27日）深夜至今日（28日）凌晨時仍然大排車龍。(王譯揚攝)

昨日（27日）搶修期間，屯門公路往元朗方向近兆康一度嚴重擠塞，不論早上上班時間抑或傍晚下班 ，仍然大排長龍。即使去到昨深夜至今日（28日）凌晨，車龍仍然排到屯門市中心，而且行駛速度緩慢。

▼5月28日凌晨屯門公路爆水管搶修情況▼



爆水管位置通宵搶修中。（陳永武攝）

屯門公路往元朗方向近兆康爆水管，昨日（27日）深夜至今日（28日）凌晨時仍然大排車龍。(陳永武攝)