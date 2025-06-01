皇后山邨食水現黑點｜疑慮未釋　山麗苑亦現個案　當局派水設水箱

粉嶺皇后山邨食水驚現黑色點狀物，引起居民驚慌。雖然水務署今日（6月1日）表示，全邨住宅及商場的食水缸經已清洗，且「水質清澈」，未有異常；惟居民反映洗缸後食水仍有黑點。



由於居民疑慮未釋，大批關愛隊成員及區議員，今日在邨內派發樽裝水備用；又在水務署協助下設置大型水箱，以防萬一。據了解，鄰近山麗苑亦現個案，食水同樣出現黑點，有居民指「洗完額頭生瘡，從來都未試過，都唔知係咪關啲水事。」



山麗苑楹山閣住戶湯小姐，昨晚（5月31日）用一次性毛巾包裹水喉出水口，其後拆開毛巾即大吃一驚，「打開嚟睇，黑色嘅，真係好誇張！」（讀者湯小姐提供）

山麗苑楹山閣住戶湯小姐稱，從新聞報道得悉皇后山邨水質問題後，亦擔心其所住屋苑受到影響，昨晚（5月31日）用一次性毛巾包裹水喉出水口，其後如常煮飯煲水及洗碗。詎料晚飯後拆開毛巾，即大吃一驚，「打開嚟睇，黑色嘅，真係好誇張！」

她今日向管理處反映，才得知有其他住戶出現同樣情況，「完全冇通知，只講皇后山邨！」由於情況未有改善，她今日只能外出買水及晚膳，不敢煮飯，「買水，出街食，粉嶺都唔敢食，去咗沙田食！」

她與丈夫又購買過濾器，「刷牙洗面都要，唔煮飯喇！」結果裝設後不久，「開咗一分鐘，個芯就黑色（一點點）！」她又質疑水質影響其皮膚狀態，「洗完額頭生瘡，從來都未試過，都唔知係咪關啲水事。」

北區區議員姚銘、胡景鵬及關愛隊今午2時許到皇后山邨派發枝裝水，至傍晚6時許已派發逾200箱。（Facebook 皇后山乜都友 / Desmond Wang影片截圖）

而北區區議員姚銘、胡景鵬及大批關愛隊人員，今午2時許開始到皇后山邨派發大量樽裝水。及至傍晚6時許，據悉已派發過200箱。

立法會議員（新界北）劉國勳今日亦有份到場協助，他指在當局協助下，已在皇后山邨各座設置9個水箱，鄰近山麗苑亦設置6個。據他了解，山麗苑亦有零星居民反映水質出現同樣問題。

劉續指，清洗水缸後水質已有改善，但仍有不明黑點，亦有個別居民表示不適、甚至發燒，但屬零星個案，大部份沒有異樣，未知是否與水質有關。故為安全起見，當局安排派水及設置水箱，供市民備用。

劉國勳表示，目前已與水務署及房屋署緊密溝通，加密清洗水缸同時，確保食水安全。房屋署會繼續監察情況，同時跨部門查找源頭，包括化驗有關「黑點」雜質屬於何物。他呼籲，洗缸後喉管、濾水器等，仍有機會會殘留黑點，呼籲市民清洗濾網，沖走雜質再使用；如有特別情況，盡快向議員辦事處反映。

北區區議員姚銘、胡景鵬及關愛隊今午2時許到皇后山邨派發枝裝水，至傍晚6時許已派發逾200箱。（Facebook 皇后山乜都友 / Desmond Wang）

周六（30日）粉嶺皇后山邨居民赫然發現食水水質異常，有大量不明的黑色點狀物質隨水流出，懷疑食水受污染，紛紛在Facebook群組上載圖片討論。不明黑點不僅影響居民日常用水，有部分居民的熱水爐更懷疑因黑點堵塞無法使用，生活大受困擾。

北區區議員姚銘、胡景鵬及關愛隊今午2時許到皇后山邨派發枝裝水，現場有大量市民排隊取水。（Facebook 皇后山乜都友 / Desmond Wang影片截圖）

水務署早前表示，5月30日早上收到市民反映皇后山邨有個別單位的食水供應發現有黑色沉積物，隨即派員到場了解及調查。

署方先到屋苑外的政府喉管進行水樣本取樣，發現水質清澈，未見供水有異常之處。此外，皇后山邨接收水務署食水供應的供水接駁點已裝設濾網，其密度可阻隔直徑大於0.1毫米的雜質，到目前為止，相關濾網並未發現有黑色沉積物，亦未發現有損毀情況。

至傍晚6時許關愛隊已派發逾200箱枝裝水。（王譯揚攝）

水務署續指，亦從該邨各座水缸抽取樣本化驗，結果顯示水樣本水質安全。但為審慎起見，署方已立即安排沖洗供應該邨的政府喉管，經檢視後並無異樣。為審慎起見，水務署會安排已經完成清洗水缸的樓宇，再抽驗水樣本，確保食水安全。水務署亦會再抽樣檢查有關受影響單位的食水供應，確保水質清澈。

水務署會與房屋署聯繫，繼續從其他方向進行調查，包括詳細檢查供水系統的其他部分。署方十分重視水質安全，並會繼續與辦事處聯絡，密切監察食水情況。