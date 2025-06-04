食水有雜質﹒有片｜大埔富亨邨住戶花灑噴黑點水：咁恐怖點夠膽飲

粉嶺皇后山邨和山麗苑上周五（5月30日）起先後有住戶反映食水出現黑色雜質，水務處強調食水安全，正進行沉積物溯源工作，將樣本已送交政府化驗所檢驗，冀盡快找出源頭。



無獨有偶，大埔富亨邨昨日（3日）一住戶上載兩條片段，一片可見開動花灑沖刷出大量黑色雜質，另一條片則顯示大量雜質在水中飄浮，直言「咁恐怖點夠膽飲」。發帖者陳小姐向《香港01》表示，只要開大水就會沖出大量明顯黑點，管業處指未收到其他住戶投訴，相信是單位喉管問題，但她向鄰居了解，鄰居亦有相同情況，不認為是個別例子。



大埔富亨邨一住戶上載兩條片段，一片可見開動花灑沖刷出大量黑色雜質，另一條片則顯示大量雜質在水中飄浮，直言「咁恐怖點夠膽飲」。（Emily Chan ／Tai Po · Fu Heng 大埔 · 富亨 ）

「之前都發現過有，但唔多，所以無理到，係宜家睇到粉嶺嘅報道，先再留意啲水，就發現係好多。」陳小姐向《香港01》表示，近日發現情況之後向管業處反映，保安上門拍照後，更裝了一盆水到管業處。但由於暫時無其他住戶投訴，所以思疑會否僅是陳小姐單位喉管問題。但陳小姐指同邨家人單位發現食水同樣有黑點，昨晚在鄰居家亦發現食水有黑點。

她表示：「水力要夠大，先會明顯沖出大量黑點，水力唔夠大既只會睇到少量（黑點）。」她對食水安全深感疑慮，「呢啲咁嘅水，就算用過濾器，都唔夠膽飲啦，都唔知究竟係咩嚟，對人體有無害。」目前買樽裝水飲用。

陳小姐用洗面巾阻隔雜質，洗面巾出現花灑形狀。（陳小姐提供）

富亨邨管業處回覆《香港01》表示，知悉住戶出現相關情況後，到達涉事樓上樓下的單位了解，暫未發現同樣情況。他指，過往曾有住戶在廁所熱水出水位發現雜質，凍水位為首次，故此管理處及法團均相當重視，會與涉事住戶密切聯絡，上門取水辦化驗。

《香港01》記者今早到亨泰樓、亨裕樓及亨榮樓，詢問十多個住戶均表示食水沒有出現黑點，認為「都幾乾淨」，有些則指裝有濾水器，所以沒有留意到同樣情況。區議員胡綽謙留意到住戶在網上上載食水有黑點的片段，暫時未收到富亨邨和頌雅苑居民投訴，已向水務署查詢跟進事件。