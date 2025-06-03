皇后山邨食水黑膠粒｜蔓延山麗苑　兩孩母批水務署不負責任

粉嶺皇后山邨食水驚現黑色點狀物，毗鄰的居屋山麗苑亦有住戶家中食水出現黑色顆粒，水務署在屋苑內六座大廈各配給了一個水箱。剛接兩個小孩放學回家的居表示，家中廁所及廚房的水龍頭流出的水也有黑色顆粒，認為水務署指水質對人體沒有問題的說法是不負責任，應盡快查清源頭。



粉嶺皇后山山麗苑亦有住戶家中食水出現黑色顆粒，水務署在屋苑內六座大廈各配給了一個水箱。（馬楚烽攝）

粉嶺皇后山山麗苑亦有住戶家中食水出現黑色顆粒，水務署在屋苑內六座大廈各配給了一個水箱。（馬楚烽攝）

方小姐表示，家中廁所水龍頭流出的水帶有黑色顆粒，因此不敢讓家人使用；廚房食水亦帶相同情況，不過有雙重過濾器，經過過濾的食水還算可接受。

方小姐續說，家中濾水器中亦有出現黑色顆粒。她認為有關當局指水質對人體沒有問題的說法是不負責任，「如果冇問題點會有黑色粒粒啫。」方小姐認為水務署應盡快交代清楚事件中污染食水的原因，才可令居民放心。

方小姐認為水務署指帶黑點的水水質對人體沒有問題的說法是不負責任。（馬楚烽攝）

不過，亦有居民相信水務署的說法，雖有擔心但仍會如常飲用家中食水。李小姐指近日看到相關報道才得悉事件，不過因為家中裝有濾水器，因此沒有看見黑色顆粒。她指會有點擔心食水安全問題，但因為出身於農村，因此不太會怕水有沉澱物，仍會照常飲用。

李小姐指因為出身於農村，因此不太會怕水有沉澱物，仍會照常飲用。（馬楚烽攝）

有皇后山邨居民指，一年前已發現食水有黑色顆粒，不過當時沒有人理會，但他不願再透露更多。另一位居民黃先生相信不是一時三刻便可以解決，雖然有擔心，但既然當局化驗後指沒有問題，那仍會繼續飲用家中食水。