皇后山邨食水黑膠粒｜蔓延山麗苑 兩孩母批水務署不負責任
撰文：吳美松
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粉嶺皇后山邨食水驚現黑色點狀物，毗鄰的居屋山麗苑亦有住戶家中食水出現黑色顆粒，水務署在屋苑內六座大廈各配給了一個水箱。剛接兩個小孩放學回家的居表示，家中廁所及廚房的水龍頭流出的水也有黑色顆粒，認為水務署指水質對人體沒有問題的說法是不負責任，應盡快查清源頭。
方小姐表示，家中廁所水龍頭流出的水帶有黑色顆粒，因此不敢讓家人使用；廚房食水亦帶相同情況，不過有雙重過濾器，經過過濾的食水還算可接受。
方小姐續說，家中濾水器中亦有出現黑色顆粒。她認為有關當局指水質對人體沒有問題的說法是不負責任，「如果冇問題點會有黑色粒粒啫。」方小姐認為水務署應盡快交代清楚事件中污染食水的原因，才可令居民放心。
不過，亦有居民相信水務署的說法，雖有擔心但仍會如常飲用家中食水。李小姐指近日看到相關報道才得悉事件，不過因為家中裝有濾水器，因此沒有看見黑色顆粒。她指會有點擔心食水安全問題，但因為出身於農村，因此不太會怕水有沉澱物，仍會照常飲用。
有皇后山邨居民指，一年前已發現食水有黑色顆粒，不過當時沒有人理會，但他不願再透露更多。另一位居民黃先生相信不是一時三刻便可以解決，雖然有擔心，但既然當局化驗後指沒有問題，那仍會繼續飲用家中食水。
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