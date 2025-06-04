皇后山邨食水溯源結果還須等 被問為何這麼久？甯漢豪：不能求快
撰文：石國威
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粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現水中含黑色顆粒，水務署多次強調「水質安全」、「對人體無危害」但言論未能釋除公眾疑慮。
發展局局長甯漢豪今日（4日）指，有關方面在清洗水缸及加裝濾網後，相關情況有改善，而水樣本已送政府化驗所作溯源工作，本周內有結果。
對於外界質疑事件爆發至今至少五日，為何溯源化驗仍未有結果，甯漢豪這樣解釋：「黑色物料個源頭喺邊度，記者朋友問點解（化驗）咁耐呢？因溯源工作要好認真、好科學地去做，唔可以為咗求快。」
皇后山邨和山麗苑近日先後發現食水有不明黑點，有住戶更稱懷疑飲用水後肚瀉，水質引起關注。水務署只在社交網站表示，到目前為止，皇后山邨及山麗苑所有食水樣本的檢測結果，均符合本港食水標準。目前仍在追溯水中沉積物的源頭，有關樣本已送交政府化驗所檢驗。
溯源化驗料本周內有結果 甯漢豪稱難評估黑點何時完全消除
就皇后山邨食水風波，甯漢豪今日指，有關方面在清洗水缸及加裝濾網後，相關情況有改善，而水樣本已送政府化驗所作溯源工作，本周內有結果。被問評估黑點何時完全消除？甯漢豪稱很難評估：「希望情況持續改善。」
溯源工作要認真及科學 甯漢豪：唔可以為咗求快
對於外界質疑事件爆發至今至少五日，水務署為何溯源化驗仍未有結果，甯漢豪這樣解釋：「黑色物料個源頭喺邊度，記者朋友問點解（化驗）咁耐呢？因溯源工作要好認真、好科學地去做，唔可以為咗求快。」
需繼續逐步追查源頭
甯漢豪強調，首要是確保食水可安全使用：「如果求快、第一時間求快就是驗水，首先可以安全使用，因為如果不能安全使用，我們要停水 。」甯漢豪又說，水務署檢查過皇后山邨範圍的供水喉管，未有發現黑點，房屋署檢查邨內水管無發現異樣，需要繼續逐步追查源頭。
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