內地女涉投資騙案洗$960萬黑錢　加重三分之一刑期判囚40個月

一名案發時31歲的內地女子與2023年10宗投資騙案有關，騙款共約256萬元。警方調查再發現該名女子清洗約960萬元的犯罪得益，被裁定兩項洗黑錢罪，案件今日（5日）在區域法院判刑，被告人罪名成立，被判囚40個月。



案情顯示，被告人涉嫌與10宗發生於2023年7月的投資騙案有關，受害人為10名當時年齡介乎34至51歲的本地男女，他們均指早前被指示於投資平台存入資金作投資用途，惟其後無法取回金錢，懷疑受騙。涉案總騙款共約256萬元。

西九龍總區重案組人員經深入調查後，2024年4月24日在落馬洲區拘捕該名涉案女子。調查顯示，該名女子涉嫌在2023年7月28日至同年11月10日期間清洗約960萬的犯罪得益。警方經徵詢法律意見後，落案起訴被告人被兩項「洗黑錢」罪。

案件今日在區域法院判刑，警方根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准申請，被告人被加重三分之一的刑期。

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。