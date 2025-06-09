獨老悲歌｜老翁化白骨存殮房1個月或葬沙嶺　3年679長者同成孤魂

葵涌石籬一邨一名83歲獨居長者丘伯倒斃家中，被發現時已化為白骨。消息指，丘伯沒有妻兒，遺體至今無人認領。無人認領的遺體，一般暫放殮房一個月後，就會交由食環署送往沙嶺公墓安葬，墓碑上無名無姓，只有一組號碼。



這宗慘劇反映了獨居長者生前要面對的孤寂，離世後身後事無人照料的困境。事實上，丘伯並非獨例，最近3年便有1106具遺體無人認領，當中逾半為65歲或以上長者。隨著本港人口老化，如何確保長者能安享晚年並有尊嚴地離世，已成急需正視的課題。聖雅各福群會推行的「後顧無憂」規劃服務，營運至今已21年，致力為無依長者提供，以應對他們對生前死後的憂慮。



事後警員曾就葵涌屍體發現案，到葵涌公眾殮房處理手續。消息指，丘伯的遺體至今無人認領。（資料圖片／鄭嘉惠攝）

近年每年逾300具遺體無人認領 逾半為年過65歲長者

丘伯在石籬一邨石安樓倒斃，遺骸其後被送往葵涌公眾殮房。消息指，丘伯在港無妻兒，其遺體至今仍無人認領，早前只有警察到殮房辦理手續。這些無人認領的遺體，經政府醫生驗屍確定死因後，會存放在殮房一個月。若無須保留遺體作調查用途，限期屆滿後仍無人認領，殮房會通知食環署接收。食環署接收遺體後，會按法定文件指示，將遺體土葬或經火化後安葬於沙嶺墳場。據食環署數字顯示，2022年至2024年共有1106具遺體無人認領，當中共有679名年過65歲的長者安葬於公墓。

無人認領的遺體最後會安葬於沙嶺墳場。

「後顧無憂」填補缺口 三大服務伴長者走最後一程

生養死葬為人生大事，然而並非所有長者都有親屬可處理其身後事，聖雅各福群會的「後顧無憂」計劃正好填補這個社會缺口，計劃由送暖基金資助，營運至今已21年。「後顧無憂」規劃服務經理陳紹楠接受《香港01》訪問時指，計劃涵蓋三大服務：「生前規劃服務」、「無憂通」電聯關顧服務及「耆義果」體弱長者關顧服務，主要服務年滿60歲以上、無親友可委託處理後事的長者。

長者經社工轉介成為會員後，團隊會協助會員預早規劃身後事，了解其背景及對身後事的意願，包括告別儀式、骨灰安置方式等，團隊會按其意願執行後事。此服務亦會安排節日探訪，每年端午節、中秋節，以及長者生日的月份，團隊會派員家訪，讓長者在大時大節感受到社會的溫暖與關懷。

聖雅各福群會的「後顧無憂」計劃主要服務年滿60歲以上、無親友可委託處理後事的長者。

「無憂通」電聯服務每日定時致電長者 確認平安

陳紹楠續指，近年社會上經常出現「孤獨死」現象，因而衍生「無憂通」電聯關顧服務。該服務會每日定時透過電話錄音系統致電長者，長者需跟隨指示按數字確認平安。若長者連續兩天沒接電話，團隊便會主動聯絡地區中心的社工及緊急聯絡人，繼而查詢長者是否有入院記錄，並請大廈保安上門查看。若無發現，團隊會親自上門，如仍無回應，團隊便報警求助，由消防員破門入屋確認長者安危。整個程序會在三日內完成。

如失聯團隊三日內主動尋人 若不幸逝世遺體不至腐爛或化白骨

陳紹楠坦言，過往需要通知消防員破門的個案中，約有一半長者確實在家中離世，亦有部分長者因身體不適須送院治理。他續指，這服務可定時確認長者安危，萬一長者不幸逝世，遺體亦不至於腐爛發臭或化為白骨，令長者有尊嚴地離開。

聖雅各福群會「後顧無憂」規劃服務過往推行「生前身後深度行」，圖為柴灣歌連臣角紀念花園公眾參觀活動。（聖雅各福群會提供）

長者選擇參加「後顧無憂」服務，不少是源於自身機能衰退，覆診和入院頻率增加等因素，這些變化促使他們開始思考身後事，並成為尋求支援的契機。而近年社會對生死教育的推廣，亦有助長者更開放地探討死亡議題，進而尋求服務。

與長者對談一小時獲道謝 長者孤獨感仍需安頓

身後事固然重要，但長者生前仍需要人關懷，陳紹楠分享了一個令他印象深刻的個案，他曾探訪一位年長伯伯，在對談約一個多小時後，伯伯突然向他道謝，他當時大惑不解，為何一段看似普通的對話會令伯伯如此鄭重的感謝。伯伯隨後透露，已經近五、六年來無人跟他聊天超過5分鐘，「我同佢嘅對談原來係佢近呢幾年生命入面，已經係一個最長嘅交流，可想而知佢平時嘅生活其實係缺乏社交」，反映長者的孤獨感仍需安頓。

聖雅各福群會「後顧無憂」規劃服務 服務經理陳紹楠。（聖雅各福群會提供）

而「耆義果」體弱長者關顧服務則為長者作配對，安排一個義工長期跟進一位長者，透過頻密探訪與長者建立良好關係。陳紹楠表示，由同一名義工探望可令長者願意深入交流，訴說心聲。即使長者入住醫院或院舍，義工仍會前往探望，讓長者真正感受到更細緻的關懷。

無依長者對身後事要求較簡單 旨在找到值得信賴的機構

陳紹楠解釋，這些無依長者規劃身後事時，多偏向在醫院舉行簡單儀式後直接火化，俗稱「院出」。有些長者本身已預先購買骨灰龕，又或希望將骨灰與已故配偶或父母合葬，亦有人選擇綠色殯葬。陳紹楠續指，長者對身後事的要求通常較為簡單，務求順暢，往往不難處理，他們反而更著重於找到一個值得信賴的機構，「我哋確信後事嘅程序係做得到，我哋先會同佢（長者）簽一個協議，因為始終呢個對長者嚟講，係一個一生嘅承諾」，因此團隊會盡力滿足長者最後的心願。

聖雅各福群會「後顧無憂」規劃服務過往推行「生前身後深度行」，圖為鑽石山紀念花園，服務經理陳紹楠示範使用金屬撒灰器皿。（聖雅各福群會提供）

陳紹楠表示，服務收費視乎長者的經濟狀況和選擇，領取綜援的長者，殮葬費可由社會福利署的殮葬津貼支付，若選擇殯儀館等額外服務，則可能需補交部分費用；至於沒有申領綜援的長者，則需要預繳一筆殮葬費，金額視乎他們對身後事的具體要求，豐儉由人。

本港人口漸老化 料參與人數逐漸增加

隨著本港人口逐漸老化，陳紹楠預計未來會有更多長者參加這個計劃。過去5年，除了2022年新冠疫情期間社工外出受阻導致轉介數字一度下降外，其餘年份的參與人數每年均有10%至30%的升幅，2024年聖雅各福群會更收到近300宗轉介。