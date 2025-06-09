獨老悲歌｜長者怕麻煩人或走向隱蔽　社工促建資料庫助識別高危者

5月初葵涌石籬一邨一名83歲獨居老翁倒斃家中，化為白骨才被政府部門發現，再次揭示獨居和隱蔽長者是弱勢一群，他們普遍對外界存有戒心，對現有社福服務不甚了解，遇到困難時往往不懂求助，社會要如何發現及為他們提供支援呢？《香港01》就此事訪問了長期在地區跟進長者個案的社工，他們剖析長者戒心重、不願接觸外界的原因，並分享如何透過外展工作與長者建立信任，拉近長者與外界的距離。社工建議政府盡快建立完善的長者資料庫，以便及時識別高風險個案；同時呼籲大眾提升對身邊長者的危機意識，多關懷獨居及雙老長者，以期有效避免同類悲劇再次發生。



勞福局回覆《香港01》指，政府正研究整合分散在不同部門的社福數據資料，構建數據平台，並與私隱專員公署商討如何設計數據分享方案，以符合《私隱條例》下的相關豁免。



社工阮淑茵（右）指，長者常抱著「怕麻煩人」的心態，不想打擾子女或親人，更遑論向陌生人求助，故寧願獨自處理問題。（王海圖攝）

近年多詐騙 長者有戒心防騙子 亦不願麻煩人

香港社區組織協會社區組織幹事廖智皓表示，獨居或住劏房的長者年紀大，不少患有長期病或行動不便，既不熟悉社區資源，亦缺乏社工跟進，需獨自面對諸多生活問題，包括看醫生、安裝平安鐘等。長者普遍對外界抱有戒心，因擔心受騙更鮮少主動求助，「外面都多詐騙，長者亦都學識防騙子，見到陌生人自然有戒心」。阮淑茵則補充，長者常抱著「怕麻煩人」的心態，不想打擾子女或親人，更遑論向陌生人求助，故寧願獨自處理問題。

阮淑茵指，提供生活或健康服務等，可作為吸引長者的切入點。（王海圖攝）

提供實質幫助或轉介服務可作切入點 逐步建立關係

有見及此，社工唯有採用外展策略。阮淑茵指，在街市附近擺設街站或派發物資，較易接觸長者，因為即使是隱藏長者，也終需外出買餸及生活用品，不過要贏取長者信任並非易事，需逐步建立關係。擺街站「嗌咪」只是第一步，社工要展現真誠及提供實質幫助。阮淑茵舉例指，提供生活或健康相關服務，例如量血壓、免費中醫服務、物理治療等，可作為吸引長者的切入點。當社工與長者交談後，發現他們有經濟困難，從而協助申請社福資源或轉介服務，亦會降低他們的戒心，取得信任才有可能家訪或邀請他們參與長者中心活動，逐漸拉近距離。

社協會在深水埗區擺設街站。（資料圖片/盧翊銘攝）

部分長者願意分享生活 只因客觀環境致社交圈子縮小

廖智皓坦言，與長者接觸過後發現並非所有長者都自我封閉。他表示自己跟進的82歲好姐（化名）就頗善於溝通，也願意分享生活，只因年事已高，朋友因病逝或搬遷而失聯，社交圈子愈來愈小，「才慢慢孤立自己」。他指出，有時長者也想傾訴，只是苦無對象：「就算想傾偈都無機會傾，就算有啲嘢想同人分享，都無機會分享。」

因此，要避免再次發生石籬邨的悲劇，應多關注獨居及雙老家庭，最直接的方法是定期探望。廖智皓指，現時地區長者中心設有「長者支援服務隊」，會組織義工定期探訪有需要的長者；近年政府增加關愛隊撥款，去年4月亦要求關愛隊主動接觸獨居或雙老長者。廖認為兩支隊伍如能發現長者有特殊需要，或發現長者住所長期沒有人應門，可以及早介入，甚至報警，預防悲劇發生。

2024年的施政報告提到政府會研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫。（資料圖片／（蘇煒然攝）

估計社署掌握全港八成長者資料 政府主導效率較高

不過大前提是政府應建立長者資料庫，特首李家超去年施政報告中已提及要研究建立長者資料庫，阮淑茵和廖智皓認為政府應盡快落實。阮淑茵解釋，現時社福機構僅依靠自己處理的個案及長者義工轉介，需花費較多人力物力尋找潛在的高風險長者，但社署一個部門已掌握全港八成以上長者的資料，由政府主導效率較高。

廖智皓續指：「房署知道邊一戶係長者戶，邊一戶係雙老長者；社署申請綜援年檢時候，亦會知道長者嘅情況；醫管局亦知道邊啲長者要成日覆診，呢啲資料起來，其實可以讓唔同團體即時去探訪。」此舉可令各部門人員及社福機構快速、準確識別高風險人士，「唔使逐家逐戶拍門，唔使瞎子摸象，快啲拉近佢地同服務之間嘅距離」。

廖智皓理解個人資料涉及私隱問題，但他認為有很多方法可以處理。（何頴賢攝）

廖智皓理解個人資料涉及私隱問題，但他認為並非無法解決。他建議醫生可在長者覆診時詢問長者是否願意轉介資料；房署審查富戶政策時，可加入長者同意分享資料的選項，此舉既可處理私隱問題，亦讓政府可將有用資訊即時轉達各部門、社福機構、義工團體甚至關愛隊，以便他們主動接觸長者。

建立鄰里關係 需政府增撥資源予團體舉辦地區活動

此外，廖智皓認為鄰里也能扮演重要角色，街坊可轉介懷疑隱蔽長者的情況予社工，而大廈保安巡樓時，應多留意長者戶，如長期無動靜，可嘗試敲門或按鈴確認安全。他強調，若街坊多一份關心，能更快發現問題。 阮淑茵則表示，鄰里之間如能互相關心及幫助固然是好事，但要做到主動關心亦不容易，建議政府增撥資源予地區組織及非牟利團體，舉辦更多地區活動，幫助鄰里建立關係，「始終有時都要有場合互相認識」，才能增進鄰里感情。

勞福局局孫玉菡曾指不違私隱條例，可跨部門互通長者資料識別高風險長者。（資料圖片）

政府正研究整合不同部門數據資料 構建數據平台

勞福局回覆《香港01》查詢時指，行政長官在《 2024年施政報告》宣布，政府會研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫。政府正研究整合分散在不同部門、機構的社福服務相關數據資料，以構建數據平台，通過數據共享與分析，推動跨部門協作，帶動服務創新，提高服務效率，包括識別及鼓勵高風險個案接受支援、自動化監測風險突然轉高（如照顧者入院）並提供即時介入、加強醫社協作機制、開發針對性的支援計劃、優化資源分配及避免服務重疊等。

政府與私隱專員商討如何設計數據分享方案

照顧者資料庫初步會包括來自社會福利署、關愛隊、房屋署關於年老照顧者及低收入照顧者的資料，例如獲發低收入照顧者津貼人士的資料、關愛隊家訪時收集到的高風險家庭資料及房屋署掌握的高風險住戶資料等。由於不同機構收集資料時的用途不一定包括為相關人士提供社福支援服務，政府正與個人資料私隱專員公署商討如何設計數據分享方案，以符合《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）下的相關豁免。同時，正在整理不同資料庫的數據，以便在符合《私隱條例》的要求下，展開相關的試點計劃。