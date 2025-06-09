獨老悲歌｜老翁料去世1年化白骨　房署收樓揭發　如何杜絕孤獨死?

5月7日，葵涌石籬一邨一名83歲獨居老翁丘伯倒斃家中，化為白骨才被上門收屋的房署職員發現。事隔近一個月，《香港01》得悉丘伯在港並無家人，據知警方初步估計他或已離世逾一年，其骸骨在坐廁上散開，法醫需時撿回碎骨重組，而遺體至今無人認領。



本港自2013至今的12年間，至少發生6宗獨居者倒斃單位腐爛見骨、甚至化為骸骨的案件，當中5宗為房署上門追租或收屋時揭發。隨著香港人口持續老化，獨居長者人數勢必上升，類似丘伯的悲劇恐不斷上演，這令人深思從丘伯停領綜援、繼而欠租的數個月間，政府部門和整個社區支援網絡是否錯失了及早發現和介入的黃金機會？各持分者應如何從中汲取教訓，才能避免更多日後再有長者孤獨死的悲劇？



5月7日石籬一邨石安樓一名83歲獨居老翁丘伯倒斃家中並化為白骨，才被上門收屋的房署職員發現。（資料圖片）

5月7日石籬一邨石安樓一名83歲獨居老翁丘伯倒斃家中並化為白骨，警方當日到場調查。（資料圖片）

房署資料內 丘伯無填寫任何聯絡人

消息指，丘伯在印尼出生，之後來港生活，退休後繼續留港，獨居石安樓25年，他患有糖尿病、高膽固醇等長期病，需要定期覆診，單位內並無安裝平安鐘。據知，在房署的資料內，丘伯並無填寫任何聯絡人，平時甚少與鄰居交流。他今年1月起停領綜援，自2月起欠交租金，因此5月7日房署職員及保安上門收屋，由於單位無人應門，職員遂破門而入，赫見一副白骨躺在廁所馬桶上。

料已去世一年 骸骨在坐廁散開 法醫需時重組遺骸

消息指，丘伯的骸骨在坐廁上散開，法醫需時執回所有碎骨重組遺骸。警方初步估計丘伯已離世逾一年，亦留意到屋內的月曆停留在2022年年底。警方正嘗試向不同部門索取資料，並相信他在港無妻兒，遺體至今無家屬認領。

事隔將近一個月，記者再到石安樓向鄰居了解丘伯的背景。（王譯揚攝）

鄰居估計丘伯無親人 早前發現信箱無人取信

事隔將近一個月，記者再到石安樓了解，鄰居指，左鄰右里均是上班一族，平日都會打招呼，唯獨是已退休的丘伯疑作息外出時間與大家不同，故很少碰面。自己入伙十多年以來，亦只見過丘伯一次，形容他為人正常，體型瘦削，行動自如，曾見他出外買餸。

鄰居估計他沒有親人，因大時大節從無人探望。早前鄰居在信箱取信時，留意到丘伯的信箱塞滿信件，以為他返回內地居住，加上其單位沒有傳出異味，僅今年3月有兩天非常潮濕的日子有一點「嗡味」，故一直沒想過丘伯可能已出意外。

鄰居續指，有保安留意到丘伯長期沒有取信，僅曾在信箱前「望吓」及點算一次信件數目，惟房署亦未有主動向附近住戶探聽丘伯近況。鄰居坦言：「如果佢（當局）嗰陣有問，應該可以早一啲發現，咁當然悲劇避免唔到啦，但早一啲發現都好啊，不使咁慘無人理。」

根據新一套人口推算數字，長者人口會由2021年的145萬上升至2046年的274萬。（資料圖片）

本港人口老化 獨居長者人數勢必上升

根據統計處2021年人口普查，本港共有188,569戶獨居長者及147,091戶雙老家庭。早前新一套人口推算數字，預計未來人口會持續高齡化，長者人口會由2021年的145萬上升至2046年的274萬，佔總人口的比例由約兩成，升至三成六，即每3名港人中便有多於一名是長者。

隨著香港人口老化，獨居長者人數勢必上升，可見將來類似丘伯的個案可能愈來愈多。由丘伯停領綜援開始，政府和社區在哪一個環節只要做多一步，就能阻止悲劇發生，或至少及早發現丘伯失救，不至於化為白骨才被發現？

香港社區組織協會幹事阮淑茵認為，如社會保障辦事處能調撥人手及提供培訓，讓前線人員及早識別有需要的人士及發掘有需要的長者，可及早發現及介入高風險長者。（王海圖攝）

社工建議社署向綜援審批人員提供培訓

針對丘伯被停發綜援，香港社區組織協會幹事阮淑茵認為，現時領取綜援的受助人需定期辦理續期手續，即使長期病患者亦有期限，須提供醫生證明方能繼續領取綜援。阮淑茵估計，丘伯或因未辦理續期手續，才被社署中止綜援。據她所知，綜援系統會提醒職員及早為有需要的受助人辦理手續，即便如此，仍聽聞有受助人會過期，以致短暫停發援助。

及早識別及發掘有需要的長者 以免錯過時機

阮淑茵續指，綜援受助人不一定有社署社工跟進，因綜援系統內前線人員一般並非社工，主要負責做行政及審批工作，職能上無要求他們主動發掘受助人其他社福需要，亦毋須協助轉介。阮淑茵認為，現時有逾11萬名長者領取綜援，逾百萬人領取生果金等津貼，這是一個龐大的資料庫，當局有機會從中發現到有需要的長者。如社會保障辦事處能調撥人手及提供培訓，可讓前線人員及早識別有需要的人士及發掘有需要的長者，從而及早發現及介入高風險長者，「呢個部門只做審批，好多時錯過咗呢個機會」。

丘伯自2月起開始拖欠公屋租金，直到5月房署正式上門收屋揭發事件。（王海圖攝）

社工認為房署檢視指引 應積極留意弱勢群體

而丘伯自2月起開始拖欠公屋租金，直到5月房署正式上門收屋揭發事件，中間又有什麼可以做呢？阮淑茵認為房署可以定期更新住戶聯絡人資料，特別是獨居或雙老家庭的住戶，方便聯絡其親友。其次，如房署發現獨居或雙老長者背景的租戶，超過2個月無交租，可主動向鄰居探望長者的狀況，或叫保安留意長者是否長時間沒出入住所，如有懷疑，可以用更積極的方法，例如進入室內看租戶的情況或找社福機構主動幫忙。阮淑茵理解房署在現行的機制下，未必能夠入屋，但認為署方值得檢視指引及租戶條例，尤其是針對弱勢群體的個案。