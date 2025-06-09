獨老悲歌｜社交圈凋零　怕打擾兒子　82歲老婦打定輸數無人救

5月初葵涌石籬一邨一名83歲獨居老翁丘伯倒斃家中，化為白骨始被發現，反映獨居長者似乎成為社會中被遺忘的一群，再次敲響社會的警號。《香港01》近日訪問了獨居於深水埗的82歲婆婆好姐（化名），她體弱多病，近年飽受疾病和行動不便困擾，尤其擔心在家中跌倒無人發現，將重蹈石籬邨老翁的覆轍。儘管兒子居於同區，好姐卻不忍打擾，寧願獨自默默承受困境。



對於石籬邨的慘劇，好姐感觸良多，語帶無奈說：「自己都係老人，有咩事自己都係咁㗎啦……兩公婆（同住）就一定可以救，但係你一個人有邊個（救）？」道盡了獨居長者面對現實困境時，既渴望關懷卻又不敢奢求的矛盾，或許是眾多獨居長者的縮影與心聲。



好姐獨居海盈邨一個單人公屋單位近七年。（何頴賢攝）

好姐獨居海盈邨近七年，因患有糖尿病、高血壓及甲狀腺等，需長期服藥，近年更偶爾心絞痛發作。由於體弱多病，她走路顛顛簸簸，經常跌倒，曾經試過在街市買餸、醫院取藥時不慎跌倒，導致手腕、額頭與嘴唇擦傷流血，狼狽不堪，幸好每次均有途人施以援手；但她也目睹長者在公園跌倒卻無人理會的淒涼境況。

為免出街跌傷 一周出門一兩次 留家看電視消磨時間

為免在街頭跌倒受傷，好姐近年採取「鴕鳥政策」，深居簡出，一星期只出門一兩次買餸，平日則留在家中看電視或睡覺消磨時間，「好睇啲（劇集）就睇，唔好睇就閂咗佢瞓覺……悶都係咁㗎啦，邊個同你傾偈?」她說，家務如拖地、抹牆，精神好時才會處理，辛苦就先放下不管。

好姐平日則留在家中看電視或睡覺消磨時間。（何頴賢攝）

獨居在家跌倒無人扶感淒涼

然而，長期獨留在家並非絕對安全，當遇到家居意外時更無人知曉，好姐坦言現時行動不便，去廁所也搖搖晃晃，亦不時在家中跌倒，只能靠自己緩慢起身，「慢慢掹住牆，無辦法」。她無奈道：「獨居真慘，（跌倒）無人扶。」萬一有病，也只能自己照顧自己，她憶述，早幾年因不適在家昏睡兩天兩夜，期間剛巧有社工上門探訪才勉強起身應門，形容當時精神「懵懵懂懂」，難以應答。

打定輸數 打定輸數慨嘆：有咩事自己都係咁架啦

凡此種種令好姐意識到獨居的脆弱，所以看到石籬一邨老翁倒斃家中的新聞，她感觸良多，訪問時她一方面表現豁達：「死咪死囉，始終一次㗎啦，係咪啊？打咗咁嘅輸數。」但說著說著，好姐又透露出真實想法，不諱言擔心自己「走咗都無人知」，「自己都係老人，有咩事自己都係咁㗎啦……兩公婆（同住）就一定可以救，但係你一個人有邊個（救）？」

好姐患有糖尿病、高血壓及甲狀腺等，需長期服藥及定期覆診。（何頴賢攝）

兒子生活壓力大不敢打擾 盡量「有事自己孭」

其實好姐的兒子居於同區，探望並非難事，但好姐深知兒子成家後生活壓力大，年屆五旬仍從事體力工作，深夜下班仍要打理家務，除非家中發生爆水喉或塞水管等急事，否則好姐盡量「有事自己孭」。即使再渴望見面，她亦選擇不宣之於口，以免增添兒子的負擔：「點叫佢過嚟？佢做啲工好辛勞㗎嘛，做到死吓死吓。」

兒子成家立室 朋友圈凋零 無人傾訴獨對家中四幅牆

獨居長者面對的不僅是晚年無人照顧的現實問題，也要排遣孤獨感。好姐年輕時辛勤工作，養育子女，晚年丈夫離世，兒子成家立室；昔日因工作認識的同事好友，退休後雖有一段時間經常打電話聊天，惟近年因年老病逝或遷居異地而逐漸失聯。社交圈子急劇萎縮，她根本不知找何人傾訴，偶爾在樓下與街坊閒聊幾句，已是難得的交流。她試過長時間無人交談，獨對家中四幅牆，無奈道：「有得傾偈梗係開心好多啦，無人傾偈，孤零零，戇居居咁囉。」

好姐現時一星期只出門一兩次買餸及生活用品。（何頴賢攝）

當親朋戚友都未必是長者的堅實後盾，政府和社福機構又能否填補缺口，為他們提供適切關懷？好姐坦言，政府只會發信通知有關綜援及屋租等事宜，醫院則寄信提醒覆診，此外幾乎與當局毫無連繫。她憶述，幾年前患病時，曾獲社福機構派遣社工探望，但一年只上門一次，沒有續期後，探訪服務隨即終止，自此加劇了與外界的隔閡。

機緣巧合下再接觸社福機構 社工助申請平安鐘

直到去年好姐的手機被人偷走，她要購買新手機，剛巧走到社協在深水埗北河街擺設的街站求助，因此認識到社協的社工廖智皓，才再次接觸到社福機構。在社工協助下，好姐獲得新手機，繼而申請了平安鐘及家居電話等，讓她感到外界亦有人關心，她現時如有事求助，亦會先致電廖智皓，每個月亦會到社協的中心開會及參與活動。

廖智皓建議好姐考慮申請送飯服務，屆時每日有人送飯上門，一來可減輕她煮食負擔，二來送餐者如發現長者數日不應門，自會通知社工跟進。（何頴賢攝）

廖智皓跟進好姐的個案多時，形容好姐其實善於表達，且願意與人溝通，只因年事已高，朋友各因健康問題漸漸疏遠，才導致社交孤立。廖智皓說：「就算想傾偈都無機會傾，就算有啲嘢想同人分享，都無機會分享。」

他理解好姐擔心在家中出事沒人察覺，因此建議好姐考慮申請送飯服務，屆時每日有人會送飯上門，一來可減輕她煮食負擔，二來若送餐者發現長者數日不應門，自會通知社工跟進，甚至報警；廖智皓亦與好姐約定，假如好姐每月沒有到中心開會及失聯，就會主動聯絡及上門，希望令好姐放下「走咗無人知」的憂慮。